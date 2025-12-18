Az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen a bondi támadás után

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök közölte, hogy kormánya fellép a gyűlöletbeszéd ellen, miután vasárnap apa és fia tizenöt ember megölt a bondi strandon, ahol a zsidó közösség hanukát tartott.

Az új törvények „azokat veszik célba, akik gyűlöletet, megosztottságot és radikalizációt terjesztenek” – mondta Albanese újságíróknak Canberrában.

A belügyminiszter új jogköröket kap arra, hogy visszavonja vagy megtagadja azon személyek vízumát, akik gyűlöletet terjesztenek, emellett pedig új munkacsoport alakul annak biztosítására, hogy az oktatási rendszer „megelőzze, kezelje és megfelelően reagáljon az antiszemitizmusra”.

Az új jogszabályok büntetéseket vezetnek be az erőszakot népszerűsítő prédikátorokkal és vezetőkkel szemben, létrehozzák a „súlyosbított gyűlöletbeszéd” új szövetségi bűncselekményi kategóriáját, valamint bevezetik a „gyűlöletet” mint súlyosító körülményt az online fenyegetések és zaklatás miatt kiszabott büntetések esetében.

„Minden ausztrál zsidónak joga van ahhoz, hogy biztonságban, megbecsülve és tiszteletben érezze magát mindazért a hozzájárulásért, amelyet nagyszerű nemzetünkhöz tettek” – mondta Albanese.

Albanese hozzátette: kormánya „teljes mértékben támogatja és átveszi” az antiszemitizmus elleni megbízott, Jillian Segal júliusban közzétett jelentésének ajánlásait. Segal maga is felszólalt a sajtótájékoztatón.

Mint mondta, az ország „rendkívül fontos pillanatban van, nemcsak a közösségünk, hanem az antiszemitizmus elleni globális küzdelem szempontjából is”.

A jelentést júliusi megjelenésekor egyesek bírálták a szólásszabadságra gyakorolt lehetséges hatásai miatt, különösen az egyetemek és művészeti szervezetek monitorozására, valamint a finanszírozás megvonására vonatkozó tervek miatt, amennyiben ezek nem lépnének fel megfelelően az antiszemitizmus ellen. Felmerültek olyan aggodalmak is, hogy a forrásmegvonást például palesztinpárti tüntetések elhallgattatására használhatják.

Albanese elismerte a zsidó közösség azon vádjait is, hogy kormánya nem tett eleget az antiszemitizmus megfékezéséért a Hamász október 7-i izraeli támadása óta, és hozzátette: valóban többet lehetett volna tenni.

„Elfogadom a felelősségemet ebben mint Ausztrália miniszterelnöke” – mondta. „De ugyanígy elfogadom a felelősségemet azért is, hogy vezessem és egyesítsem a nemzetet. Mert amire az embereknek most szükségük van, az nem még több megosztottság.” (BBC)