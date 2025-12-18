Bejött a washingtoni kegyencjárat: Orbánék az EU-csúcson is bevetették az influenszereket, hogy a külpolitikai témák pörgetésével nyomják el a kedvezőtlen, belpolitikai témákat

Orbán Viktorék nem bízták a véletlenre az EU-csúcs kommunikációját. Ahogy a novemberi washingtoni út esetében, ezúttal is kormánypárti újságírókat és politikai influenszereket ültettek fel a miniszterelnök repülőgépére, hogy a fideszes választók biztosan értesüljenek Orbán brüsszeli szabadságharcának aktuális állásáról. A Washingtonban tesztelt új kommunikációs stratégiát először alkalmazta a kormány uniós csúcstalálkozón.

A csapat kedd délután, a honvédségi géppel repült Brüsszelbe. Azért ilyen hamar, mert Orbán európai pártcsaládja, a Patrióták Európáért szerdán EU-csúcs előtti találkozót tartott a brüsszeli Magyar Házban. A miniszterelnöki repülőgépen közel 20 kormánypárti újságíró, politikai influenszer és technikai munkatárs kapott helyet.

Orbán Viktor kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel a Brüsszelbe tartó repülőgépen Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A legrutinosabb utas a megafonos Bohár Dániel volt, aki korábban több brüsszeli EU-csúcsra is kormányzati delegációs tagként, honvédségi repülőgéppel repült. A gépen ült a Megafon Központ főszerkesztője, Szarvas Szilveszter és a szintén megafonos Deák Dániel, akit korábban nem nagyon vittek külföldi kormányzati utakra, Washingtonból mégis a legjobb számokat szállította a kormánynak.

A Mandiner képernyős arcait a Ruszin-Szendi Romulusz által lökdösött Móna Márk és Hoppál Péter parlamenti képviselő fia, Hoppál Hunor képviselte. A mesterséges intelligenciával készített, Magyar Pétert lejárató óriásplakátokat kihelyező Nemzeti Ellenállás Mozgalom két alapítóját, Lajkó Fannit és Szűcs Gábort küldte, de ott volt a gépen a Hetek főszerkesztője, Kulifai Máté és a TV2 műsorvezetője, Varga Attila is. Az MTVA és a Hír TV pedig annak ellenére küldött munkatársakat a repülőre, hogy mindkét csatornának van brüsszeli tudósítója.

Orbán hazugságára is ráerősítettek

A csapat tagjai közötti legfontosabb különbség az eltérő akkreditáció volt. A többség újságírói akkreditációval mozgott a csúcstalálkozónak otthont adó Európai Tanács épületében. Ez azt jelenti, hogy csak az újságírók számára nyitott helyiségekbe mehettek be, és ugyanolyan sárga nyakbaakasztójuk volt, mint a 444 helyszíni tudósítójának.

Voltak azonban olyanok is, akiket a kormányzati delegáció tagjaként akkreditáltak. Ilyen volt például Bohár Dániel, aki csütörtök reggel Orbán Viktor konvojával érkezett a csúcstalálkozóra, és a kormányzati delegáció tagjaival sétált be az épületbe, egy olyan folyosón, ami az újságírók előtt le van zárva. Bohár többek között Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Ódor Bálint uniós nagykövet társaságában érkezett meg a miniszterelnök reggeli sajtótájékoztatójára.

Az influenszerek az út során nagyjából ugyanazokról a témákról gyártottak videókat. Szinte mindannyian beszámoltak a repülőútról, Orbán sajtótájékoztatóiról, a Patrióták szerdai találkozójáról és a csütörtöki brüsszeli gazdatüntésről is. Utóbbiról a legtöbben „haditudósítóként” videóztak, és azon szörnyülködtek, hogy a belga rendőrség szögesdrótos útakadályokkal és könnygázzal lép fel a tüntetőkkel szemben.

Az influenszerek Washingtonhoz hasonlóan ezúttal is tömegtermelést folytattak, a legszorgalmasabbak egy nap alatt 15-nél is több posztot raktak ki a Facebookra. A tartalmak közül kiemelkedett Móna Márk egyik videója, amiben egy összegraffitizett vonattal szemléltette a Nyugat hanyatlását.

Az influenszerek természetesen a kormányzati kommunikációs irányt is megtámogatták, így a legtöbben terjesztették Orbán szerdai hazugságát is, miszerint Ursula von der Leyen levetette a befagyasztott orosz vagyon kérdését az EU-csúcs napirendjéről.

Mindent az elérésért

Az EU-csúcson először tapasztalt új kommunikációs stratégiáról beszéltünk egy forrással, aki rálát a kormánypárt digitális stratégiájára. Ő azt mondta, hogy az influenszerek alkalmazásával az a cél, hogy a kormány számára kedvező, külpolitikai témák pörögjenek az interneten, és ne más – esetleg kedvezőtlen belpolitikai – ügyek. Forrásunk szerint a washingtoni utat kommunikációs szempontból nagy sikernek tartják kormányzati körökben, úgy érzik ugyanis, hogy az út napjait végre „nagyon megnyerte a jobboldal”.

Forrásunk azt is mondta, hogy azért viszik sajtóutakra az influenszereket, mert ők tudják a legjobb számokat szállítani. Reels-videóik sokkal több felhasználót érnek el a Facebookon, mint a nagyobb követőtáborral rendelkező kormánypárti újságok Facebook-oldalai. Márpedig az eléréseket és interakciókat rendszeresen elemzik a kormánypárti stratégák, az interakciók számát például külön mérik a röhögő reakciók nélkül is.

Az influenszerek jelenlétéről Orbán Balázst is megkérdeztük az EU-csúcson. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon esetleges felhasználása miatt a mostani az elmúlt évek egyik legfontosabb EU-csúcsa, „ahol tulajdonképpen azt a döntést akarják meghozni, hogy Európa hadat üzen-e Oroszországnak”. Ezért örülnek neki, hogy minél többen tudósítanak az eseményről.

Orbán Balázs azt mondta, hogy az influenszerek maguk finanszírozzák az útjukat, nem költenek rájuk állami pénzt. A kormányzati repülőgépre pedig azokat hívják meg, akik nem „külföldről finanszírozott médiának” dolgoznak, és „az elmúlt években a békepárti álláspontot is objektíven hajlandóak voltak bemutatni”.

Orbán Balázs Fotó: Molnár Kristóf/444

Megkérdeztük tőle azt is, mi alapján döntik el, hogy kik kapnak újságírói akkreditáció helyett Bohár Dánielhez hasonlóan delegációs akkreditációt. Orbán Balázs azt mondta, hogy a miniszterelnöki sajtóosztály dönt a kérdésben, és azoknak adnak delegációs akkreditációt, akiknek „lehetőségük van hosszabb interjút is készíteni a miniszterelnökkel, akiknek a miniszterelnök hosszabban is el tudja mondani a tárgyalások közben, hogy éppen milyen álláspont van. Volt már, hogy Bohár Dánielre, volt már, hogy másra esett a választás”.

Kérdésünkre válaszolva azt mondta, hogy Bohár Dániel az említett munkát ingyen végzi.