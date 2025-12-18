Budapest túlnyomó részén tilos lesz tűzijátékozni szilveszterkor

A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein: tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben.

A térkép itt található. A sárgával jelölt részek jelölik a védett körzeteket, ahol: a 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó eszközök használata szilveszterkor is tilos. Ide tartoznak a lakóingatlanok és azok 50 méteres környezete. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Budapest nagy részén (ahol lakóépületek vannak) a korlátozás érvényesül.

Kékkel pedig a fokozottan védett területeket jelölik:

Természetvédelmi és Natura 2000 területek, erdők, parkok és temetők.

Állatkertek, állatpanziók és állatmenhelyek.

Fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények, kórházak és bentlakásos szociális intézmények, valamint azok 100 méteres környezete.

A nem beszínezett területeken lehet tűzijátékozni.

A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Petárdázni - ahogyan eddig, úgy idén is - Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak, hangsúlyozta a rendőrség. (MTI)