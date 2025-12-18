Csillagvizsgálót is terveztek Hatvanpusztára

Tudor-kori kastély képe lebeghetett a megrendelő szeme előtt, amikor a megbízott építésszel összeállította a hatvanpusztai birtokának koncepcióját - írja a HVG a birtokába került tervek és dokumentációk alapján. Azok 2019-2022 között készültek, a papírokon olvasható Taraczky Dániel tervező, és cége, az Art1st neve, a megrendelő pedig Orbán Győző Bálint (a miniszterelnök édesapja), vagy annak végelszámolás alatt lévő cége.

A terveken szerepel egy könyvespolc mögé rejtett titkos lépcső, ami a főúri dolgozószobából vezet egy 30 négyzetméteres pincébe. Itt valószínűleg olyan kifordítható könyvespolccal álcázott ajtóról lehet szó, ami a filmekben szerepel.

A Hatvanpusztával rendszeresen foglalkozó Hadházy Ákos a cikk megjelenése után azt írta, úgy tűnik, hogy a terveken megvan a pánikszoba, bár információi szerint az végül nem ott épült meg, és állítólag egyetlen hivatalos terven sincsen rajta.

Ami biztos, hogy az eddig látottak alapján elvetették a tervekben még szereplő, a víztoronyra terveztetett csillagvizsgálót. A betontornyot ugyanis elbontották. A terveken látható kápolna építésébe sem kezdtek bele.

Ha az összes korábbi tervet megvalósítanák, akkor a hatvanpusztai komplexum egyidejűleg 534 ember befogadására lenne alkalmas, nettó hasznos alapterülete pedig 8900 négyzetméter volna - írja a lap. A birtokon belüli közlekedéshez 15 ezer négyzetméter burkolt utat és parkolót építettek.

A terveken családi házként szereplő Tiszti lakban szalon, dolgozószoba, nagy családi ebédlő és egy nagy kandalló is van, az emeleten lévő “fő hálószoba” pedig 90 négyzetméteres, amelyhez két fürdőszoba tartozik. Ugyanerre a szintre további három, egyenként 20 négyzetméteres hálót is terveztek. Ezzel a házzal szemben áll a 150 négyzetméteres könyvtár is.

A két nagy L alakú épület egyikében a tervek alapján több apartmant is kialakíthattak, erről Hadházy Ákos korábban közölt részleteket illetve belső képeket is, például a milliós kádakról. A másik nagy épületbe a többi között befőzőkonyhát, hűtőházat és raktárt terveztek, de több lakást is ki lehet benne alakítani.