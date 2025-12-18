Dánia szerint az oroszok állnak több ellenük indított kibertámadás mögött

A dán kormány szerint Oroszország állt, két „romboló és zavaró” kibertámadás mögött, amiket „nagyon egyértelmű bizonyítéknak” látnak a hibrid háború létezésére – írja a Guardian. A Dán Védelmi Hírszerző Szolgálat (DDIS) csütörtökön közölte, hogy Moszkva állt egy dán vízművet ért tavalyi kibertámadás, valamint a novemberi önkormányzati és regionális választásokat megelőző időszakban dán honlapok ellen indított támadások mögött is.

Fotó: NILS MEILVANG/AFP

A szolgálat szerint az első akciót a Z-Pentest nevű oroszbarát csoport hajtotta végre, a másodikat pedig a NoName057(16), ami kapcsolatban áll az orosz állammal. „Az orosz állam mindkét csoportot a Nyugat elleni hibrid háborújának eszközeként használja” – áll a DDIS közleményében. „A cél az, hogy bizonytalanságot keltsenek a célba vett országokban, és megbüntessék azokat, akik támogatják Ukrajnát.

„Oroszország kiberműveletei egy szélesebb befolyásolási kampány részét képezik, aminek célja a nyugati Ukrajna-támogatás aláásása.”

Emellett hozzátették, hogy „a DDIS értékelése szerint a dán választásokat platformként használták a közfigyelem felkeltésére, és ez a minta több más európai választás során is megfigyelhető lett volna.” A DDIS igazgatója, Thomas Ahrenkiel kijelentette, hogy „biztosak benne, hogy ezek oroszbarát csoportok, amik kapcsolatban állnak az orosz állammal”.

Dánia védelmi minisztere, Troels Lund Poulsen „teljes mértékben elfogadhatatlannak” nevezte a támadásokat, és hangsúlyozta, hogy az eseteket „nagyon komolyan” veszik. A 2024 decemberében, a Køge városában működő vízmű ellen végrehajtott támadás során egy hacker átvette az irányítást a vízmű felett, és megváltoztatta a szivattyúk nyomását, aminek következtében három cső szétrepedt.

„Ez nagyon egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a hibrid háború, amiről beszéltünk, sajnálatos módon már zajlik” – mondta Lund Poulsen.

Mint elmondta, a dán külügyminisztérium be fogja kéretni az orosz nagykövetet egy megbeszélésre. „Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy Oroszország részéről hibrid támadásokat hajtsanak végre Dániában.” Bár a támadások korlátozott károkat okoztak, a rezilienciáért és az ország felkészültségért felelős miniszter, Torsten Schack Pedersen szerint azt mutatják, hogy „léteznek olyan erők, amik képesek a társadalmunk fontos részeinek megbénítására”.

Szerinte Dánia nincs megfelelően felkészülve arra, hogy ellenálljon az ilyen jellegű orosz támadásoknak. „Szerintem hihetetlenül naiv az, aki azt gondolja, hogy a kiberbiztonság terén a csúcson állunk.” Koppenhága szeptemberben „hibrid támadásként” jellemezte a dán repülőterek és katonai jelentőségű területek felett észlelt drónincidensek sorozatát is. Ezek az esetek, amik rávilágítottak a védelmi képességek hiányosságaira, hozzájárultak egy európai „drónfal” létrehozásának terveihez.