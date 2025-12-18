Ezer traktorral tiltakoztak az EU-csúcs alatt a belga gazdák Brüsszelben

Könnygázt és vízágyút is be kellett vetnie csütörtökön a belga rendőrségnek, miután az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakozó gazdák demonstrációja erőszakba torkollott: egyes tüntetők köveket és krumplit dobáltak a rendőrök felé, kirakatokat is bezúztak – írja a Reuters.

Fotó: HENRIQUE CAMPOS/Hans Lucas via AFP

A rendőrség azután avatkozott be a tüntetésbe és próbált meg őrizetbe venni embereket, hogy az erőszak fokozódni kezdett, és a tüntetők az egyik traktort belevezettek a rohamrendőrök sorfalába, bár úgy tűnt, senkit nem ütöttek el. Voltak akik pedig nem csak a rendőröket, hanem újságírókat is megtámadtak.

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A brüsszeli rendőrség közölte, hogy legfeljebb 50 traktor részvételével engedélyezte a tüntetést, ám csütörtök kora délutánra mintegy ezer – többségében belga rendszámú – jármű érkezett a belga fővárosba. A tüntetők számát 7 000-re becsülték.

Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Az uniós vezetők csütörtökön brüsszeli csúcstalálkozón vitatták meg, hogy az EU aláírja-e az EU–Mercosur megállapodást Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay alkotta tömbbel. A 25 éve készülő kereskedelmi egyezményt bíráló gazdák azért tiltakoztak ellene, mert szerintük a megállapodásnak az a veszélye, hogy olcsó áruk árasztanák el a piacot, az európai termelők kárára.