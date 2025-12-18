Feljelentést tesz Hadházy, miután kiderítette, mennyiért adott el 66 harci járművet a kormány Szerbiának

Lebukott a kormány, nem 26, hanem 66 BTR harckocsit adott át Szerbiának, gyakorlatilag ingyen - írta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus közérdekű adatigénylést nyújtott be, az adatokért pereskedni is kellett.

Ebből derült ki, hogy 66 darab „változó műszaki állapotú”, de „többségében felszerelt” járművet adott át a kormány 935 ezer euróért.

Ilyen típusú járművet is eladott a kormány, a kép a cikkben illusztráció Fotó: JUAN BARRETO/AFP

2024 januárjában azt közölte a kormány, hogy 26 felesleges harckocsit adott el, miközben a szerb sajtó arról írt, 66 darab kiváló állapotú páncélozott járművet kaptak ajándékba.

Hadházy azt írta, kiderült, a szerb sajtónak van igaza, és nem csak a darabszámban, ugyanis a képviselő szerint legalább tizenötször ennyi pénzért kellett volna eladni a járműveket. A történtek után hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést.

Katonai forrásaink szerint a páncélozott szállító harci járművek valójában nem voltak a legjobb állapotban, bár annyira rosszban sem, viszont az eszköz végtelenül elavult, ráadásul ilyen kis számban teljesen felesleges azokat bármire is használni. Elmondásuk szerint a szerbeknek ennél jobb eszközeik is vannak.