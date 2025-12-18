18

Figyelem, felnőtt tartalom!

Ez a tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretnéd, hogy az ilyen tartalmakhoz erről a számítógépről kiskorú ne férhessen hozzá, használj szűrőprogramot!

Fiatal anyuka, OnlyFans-tartalomgyártó, leendő eurómilliomos

Az OnlyFans és a hasonló online platformok alapjaiban formálták át az erotikaipart. Míg korábban a pornográfia rejtett, stigmatizált terület volt, ma bárki legálisan pénzt kereshet saját erotikus tartalmaival. Hogyan váltak hétköznapi fiatal nők sikeres tartalomgyártókká, és milyen személyes és társadalmi következményekkel jár ez a fajta új karrierút?

A Deutsche Welle egy 21 éves anyuka, Ronja történetét mutatja be.

