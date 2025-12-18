Fülöp Attila reagált a fóti gyermekotthonból előkerült videóra

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár reagált arra a Molnár Áron által közzétett videóra, amelyen szerinte az látszik, hogy a fóti gyermekotthonban egy felügyelő fojtogat egy földön fekvő fiatalt.

A videóról szerdán Magyar Péter azt írta: „Egy fogyatékossággal élő, földön fekvő gyermeket fojtogat egy iráni származású, katonai végzettségű nevelő a Fóti Gyermekotthonban egy hozzám eljutott 2024-es videófelvételen.” Az eset következményeit a miniszterelnökön kérte számon.

Fülöp a posztját „ÁLHÍR” felütéssel kezdi, és miután az ellenzéket és Magyar Péter hergeléssel gyanúsította meg, relaitvizálással indított:

„A felvétel egy speciális gyerekotthonban készült. A speciális gyerekotthonban súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok vannak, sokszor félelmet keltő, rendszeresen őrjöngő, öngyilkossággal fenyegetőző, gyógyszeres kezelés alatt álló, ön és közveszélyes fiatalok.”

A konkrét esetről, ami elmondása szerint tavaly történt, azt írta: „2 fiatal szóváltásba keveredtek, melynek verekedés lett a következménye. 2 kolléga hosszan próbálta rendre bírni őket. Mindkét gyermek lecsillapodott, kérésükre az egyik békejobbot nyújtott a másiknak, melyet ő visszautasított. Ekkor ő hirtelen haragjában a TV képernyőjére mért egy hatalmas ütést, a TV azonnal nézhetetlenné vált, felülete behorpadt. A fiatal a TV-ből a kábelt is kiszedte, nyakára tekerte azt, és kiabálta, hogy megfojtja magát. Ezután is indulatos maradt, közölte, hogy mindenkit ott meg fog ölni.”

Ekkor Yousufi Qais, aki Fülöp szerint Magyarországon járt egyetemre, vállalt munkát, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, valamint átment a pszichológiai és a kifogástalan életvitel vizsgálaton is, „lefogta őt, hogy megvédje a többi fiatalt, és a többi kollegát”.

Fülöp szerint ha itt ő késlekedik, akkor ennél sokkal nagyobb tragédia következett volna be.