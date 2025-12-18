Ha fideszes politikusnak adnál születésnapi ajándékot, de nincs ötleted, itt van egy remek megoldás

Lássuk be, nem lehet könnyű fideszes politikust meglepni a születésnapján, készpénzt csak nem ad az ember ajándékba, de van bizonyíték rá, hogy érdemes energiát fektetni az ötletelésbe. Berettyóújfalu és környékének országgyűlési képviselőjét, Vitányi Istvánt a kollégái lepték meg.

Csak tippelni lehet, hogy honnan jutott eszükbe az Orbán Viktorral közös kép. Lehet, hogy ez a november 18-i poszt adta az inspirációt.

Esetleg ez a szeptemberi:

Vagy ez a július 26-i:

Vagy még májusi az ötlet, amikor viszont Orbán Viktor születésnapja volt.

De lehet, hogy már februárban összeállt a munkatársak fejében a meglepetés terve.