Felkavarta az egyetemi világot és a közvéleményt is egy bírósági ítélet az elmúlt hetekben. 2022 nyarán a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) egyik diákjának, R.-nek a kollégiumi szobájába bement egy másik hallgató, órákon át ott volt, és szexuális aktus történt közöttük úgy, hogy R. egy idő után jelezte, hogy nem akarja azt. Az ügyészség szexuális kényszerítéssel vádolta meg az elkövetőt, a bíróság azonban nemrég felmentette. Vagyis jogilag ártatlan, nem követett el sem kényszerítést, sem erőszakot, így bűncselekményt sem. Legalábbis az elsőfokú ítélet szerint.
Az ítélet miatt nemcsak magyar, de berlini és bécsi egyetemek előtt is tíz perces néma csenddel szolidarítottak az áldozat mellett. A felmentés után az ügyről elsőként beszámoló Mérő Vera feminista aktivista petíciót indított a beleegyezésről szóló jogszabályok kiegészítésére, a hallgatók pedig fórumon kérték számon tétlensége miatt az MKE vezetőségét. Az egyetem vezetői csak azt ismételgették, hogy jogilag mindenki helyesen járt el.
A hallgatók gerillakiállítással, az intézményen belüli molesztálásról és zaklatásról szóló anonim történetek kiakasztásával és a Bura Galériában tartott külön kiállítás keretein belül kezdtek el foglalkozni az egyetemi és az azon kívüli szexuális zaklatással. Végül még a Fidesz is szükségét érezte reagálni, Király Nóra, a Nők az erőszak ellen Digitális Polgári Kör egyik alapítója posztolt is a témában.
„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”
Ezt az üzenetet a férfi az aktus másnapján küldte a lánynak. R. ügyvédje, Keviczki István, aki az üzenetet eljuttatta hozzánk, arról a bizonyos éjszakáról azt mondta, hogy 2022 augusztusában R. hallgatótársa – akivel az áldozatnak korábban is viszonya volt – egy buliból részegen hazatérve benyitott a félálomban lévő lány kollégiumi szobájába, és órákon keresztül úgy létesített vele szexuális kapcsolatot, hogy közben a más okból is síró lány többször is jelezte, hogy nem szeretné, kérte, hogy hagyja abba, mondta, hogy fájdalmai vannak és próbálta letolni magáról.
Egy ponton az ügyvéd szerint R. azt is megkérdezte a férfitől, hogy tisztában van-e azzal, hogy amit csinál, az erőszak.
Ehhez képest a férfi volt, hogy kinevette, ránehezedett, lefogta, az ellenkezést semmibe vette. A férfi már aznap bocsánatot kért, később pedig a már idézett üzenetben is beismerte, hogy a lány akarata ellenére cselekedett, de olyat is írt neki, hogy
„Ha tudom, hogy ennyire kivagy, akkor lehet, hogy nem pöcsrészegen kezdek betoppanni hozzád, hanem másnap reggel lenyugodva.”
