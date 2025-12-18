Majka: Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival

Majka arról posztolt a Facebook-oldalán, hogy ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök. Azt írja, nem ivott sokat, a történteket sajnálja. Ez a teljes szöveg:

„Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!”

Majkának idén jelent meg egy rendszerkritikus száma, a „Csurran, cseppen”, ez hamar nagyon népszerű lett, és amikor az egyik koncerten a számot úgy adta elő, hogy a képzeletbeli miniszterelnököt a végén lelövik, a kormánypárti sajtó ledobta az agyát. Nekiment Majkának és a közönségének Bayer Zsolt, majd megszólalt Lázár is, és gyanús, hogy maga Orbán Viktor is neki üzengetett. A Magyar Nemzet cégeket kért számon, amiért szponzorálják a művészt, majd a kormányközeli körök által nemrég beszerzett One meg is szüntette a szerződését.

Az Origo most így számolt be most Majka ittas vezetéséről a fenti poszt alapján: „Újabb balhé Majka körül: piásan ült volán mögé a rapper”. A Bors pedig így: „Piásan vezetett Majka, elkapták a zsaruk”.

Majkának nyáron mi is megnéztük egy koncertjét: