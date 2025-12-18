Nem fojtogatta, hanem nyugtatta a földön fekvő gyereket a nevelő a fóti gyermekotthonban a férfi ügyvédje szerint

Molnár Áron osztott meg egy néhány másodperces videót arról, hogy a fóti gyermekotthonban egy nevelő egy földön fekvő fogyatékkal élő fiút fojtogat. A fiatal testmozdulata és nyögései is erről árulkodtak a felvételen. Az RTL Híradó információi szerint a nevelő afgán származású, 2012-ben állami ösztöndíjjal érkezett Magyarországra, és előbb a pécsi egyetemre, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járt, sőt többször is nyilatkozott a férfi különböző műsorokban.

A nevelő ügyvédje, Molnár István saját bevallása szerint minden fontos információnak a birtokában van, és tudomása szerint az ominózus esetről feljegyzés is készült. Eszerint a fiú rosszul volt, „tulajdonképpen önkárosító szándékkal egy zsinórt tekert a nyakára, megrongált egy készüléket, nekiugrott a társainak és meg kellett nyugtatni”, mondta Molnár az RTL HÍradónak. Hozzátette: ő úgy látta a felvételt, hogy a nevelő a fiú vállát fogta le.

Az RTL úgy tudja, a nevelőnek nincs szakirányú végzettsége, és a gyerekek kifejezetten tartottak a felügyelőtől. A csatorna kereste kérdéseivel a Belügyminisztériumot is, ám csak a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár vonatkozó Facebook-bejegyzését kapták válaszul. Eszerint:

„A felvétel egy speciális gyerekotthonban készült. A speciális gyerekotthonban súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő fiatalok vannak, sokszor félelmet keltő, rendszeresen őrjöngő, öngyilkossággal fenyegetőző, gyógyszeres kezelés alatt álló, ön és közveszélyes fiatalok.”


