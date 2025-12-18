Öt év alatt 245 alkalommal vesztettek az állami szervek közérdekű adatperekben elsőfokon

„2020 eleje óta 245 alkalommal vesztett az állam valamelyik szerve első fokon közérdekű adatperekben: 184 esetben teljesen, 61 ügyben pedig részlegesen” - tudta meg az Átlátszó egy közadatigénylésre, amit a Fővárosi Törvényszéktől kértek. A Törvényszéket kérdezték a másodfokú ítéletekről is, de arról nem tudtak adatot kiadni.

Mint írják, 2020 eleje és 2024 vége között évi 70-85 per indult valamilyen állami szerv ellen közérdekű adatok kiadása miatt, 2025-ben azonban csak október végéig 120 ilyen ügy került a bíróságra csak a fővárosban. Ez durván másfélszeres növekedést jelent, ráadásul 12 hónap helyett mindössze 10 hónap alatt.

A lap szerint legtöbbször a Nemzeti Népegészségügyi Központ (22), az Építési és Közlekedési Minisztérium (18) és az Igazságügyi Minisztérium (18) volt alperes valamilyen közadatperben az elmúlt években.

A Belügyminisztérium épülete. Fotó: Németh Dániel/444

De a 10 vagy annál több közadatperben érintett alperesek listáján előkelő helyen szerepel a Külügyminisztérium, az Országos Bírósági Hivatal, a Belügyminisztérium és a Kúria is: mindegyiküknek 17 ilyen ügye került a bíróságra. Az Országos Kórházi Főigazgatóság 16, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 14, a (már megszűnt) Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MÁV 13-13, a Honvédelmi Minisztérium 12, a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 11-11, a Közigazgatási Minisztérium és az Államkincstár pedig 10-10 közadatperben állt alperesként a bíróság elé 2020 óta.

Az alperes állami szerveket az ellenük indított adatperekben minden esetben teljesen vagy részlegesen elmarasztalták, vagyis az összes ügyben a közérdekű adatok legalább részleges kiadására kötelezte őket a bíróság.