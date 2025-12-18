Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált

Újabb ügyekben gyanúsította meg a Központi Nyomozó Főügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált.

Közleményük szerint Juhásszal több sértett sérelmére elkövetett szexuális visszaélés, szexuális erőszak valamint gyermekprostitúció kihasználása bűntettének megalapozott gyanúját közölték.

Középen Juhász Péter Pál

Az ügyészség egy újabb embert is meggyanúsított a Szőlő utcai ügyekben, ezzel a gyanúsítottak száma nyolcra nőtt.

A javítóintézetben több mint egy évtizede alkalmazásban álló nevelőt a héten vették őrizetbe. A gyanú szerint tudta, hogy az igazgató az egyik fogvatartott sérelmére szexuális bűncselekményt követett el, de az ügyet nem jelentette, hanem elmondta az igazgatónak, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről.

Ezen kívül a gyanú szerint becsmérelte és bántalmazta is a javítóintézetben lévőket.

Őt az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntettével gyanúsítja.

Árulkodó volt a legfőbb ügyész szerdai válasza

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát, az Aisha néven szereplő nőt májusban emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, először két, majd idővel három nő prostitúcióra kényszerítése miatt.



A 444 feltárta, hogy az egyik érintettel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.



Novemberben újabb ügyekben gyanúsították meg Juhászt: először hűtlen kezeléssel és magánokirat-hamisítással, majd egy hétre rá pénzmosással. Az akkori közlemény szerint Juhász és társa több mint 100 millió forintot keresett a nők prostitúcióra kényszerítésével. Juhász a pénz egy részét a javítóintézetben tartotta.



Juhász ellen több áldozat tett feljelentést, azzal vádolva a volt igazgatót, hogy kiskorúként szexuális kapcsolatot létesített velük, vagyis szexuális erőszakot követett el ellenük. Három áldozat állt ki a nyilvánosság elé különböző súlyú ügyekkel, ketten közülük a Szőlő utcában voltak, egyikük bejárt oda. Utóbbi áldozat még nyáron tett feljelentést Juhász ellen.

Ezek után, több mint egy hete megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy szexuális visszaélés vagy erőszak miatt is meggyanúsították-e Juhászt, de a csütörtök reggeli közleményig csak egy általános választ adtak a nyomozás érdekeiről és állásáról.

Szerdán viszont a legfőbb ügyész egy ellenzéki képviselő írásbeli kérdésére válaszolva közölte, a Szőlő utcai ügyben van kiskorú érintett (az ellenük elkövetett bűncselekmény időpontjában nem voltak 18 évesek), és felsorolt egy hosszú listát arról, milyen bűncselekmények gyanúja merült fel a Szőlő utcai botrányban. A több mint tucatnyi bűncselekmény gyanúját felsoroló listán szerepelt

emberkereskedelem,

kényszermunka,

aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés,

lőfegyverrel visszaélés,

szexuális visszaélés,

szexuális erőszak,

kiskorú veszélyeztetése,

közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás és

gyermekprostitúció kihasználása is.

A legfőbb ügyész ezeket a gyanúkat nem kötötte konkrét személyekhez, a Központi Nyomozó Főügyészség a szexuális visszaélés és erőszak kérdését most tisztázta. Az ügy azért is egyre kínosabb a kormánynak, mert Tuzson Bence igazságügyi miniszter pár hónapja készített egy jelentést, amelyben határozottan állította, a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú áldozata. Csakhogy a nyomozás akkor még zajlott. Ezzel a november végi parlamenti meghallgatása után szembesítettük is Tuzsont.

A volt megbízott vezető is gyanúsított

Az ügyészség több rendészt, nevelőt, sőt még egy nevelőként dolgozó pszichológust is meggyanúsított a javítóintézetben lévő fiatalkorúak bántalmazása miatt, volt olyan dolgozó, aki bűnpártolást is elkövethetett.

Az egyik ügyintéző nőt például azzal gyanúsítják, hogy bútorokat vitt ki az intézményből azért, hogy bizonyítékot tüntessen el, illetve próbálta akadályozni a kutatást is.

Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató is gyanúsított. Róla előkerült egy felvétel, amin évekkel ezelőtt az egyik javítóintézetis fiút bántalmazza. A Fővárosi Törvényszék múlt heti közleményéből kiderült, őt nem csak ezzel gyanúsították meg, hanem bűnpártolással is.

A Kovács-Buna után kinevezett vezető is távozott az intézmény éléről, miután az ő múltjával kapcsolatban is kérdések merültek fel. A Szőlő utcai sztori lényegét ebben a cikkben foglaltuk össze.