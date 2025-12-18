Zelenszkij: Legkésőbb az év végéig szükségünk van a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos döntésre

Miután tárgyalt az uniós állam- és kormányfőkkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben.

Zelenszkij azt mondta, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról négyszemközt beszélt a tervet ellenző Bart de Wever belga miniszterelnökkel. Szerinte a tárgyalás jó hangulatú volt, de egyelőre nem tudja megmondani, hogy sikerült-e meggyőznie de Wevert. Újságírói kérdésre válaszolva azt is mondta, hogy Ukrajnának legkésőbb az év végéig szüksége van az Európai Unió befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos döntésére.

Zelenszkij beszélt az amerikaiakkal folytatott béketárgyalás állásáról is. Azt mondta, hogy pár érzékeny kérdésben még nem tudtak megegyezni. Ilyen a Donbasz helyzete, az oroszok által elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű jövője és Ukrajna pénzügyi finanszírozása. Azt mondta, utóbbi probléma megoldása az Európai Uniótól függ. Szerinte az oroszok mindent megtesznek majd, hogy megakadályozzák a döntést. Külön kiemelte a biztonsági garanciák fontosságát. Azt mondta, hogy megfelelő garanciák nélkül az oroszok újra támadást indítanak majd.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Zelenszkij egy Donald Trumpról szóló kérdésre angolul válaszolt, mert kifejezetten az amerikai nyilvánosságnak szánta a válaszát. Azt mondta, hogy Vlagyimir Putyint az amerikai döntéshozók tudják megállítani, akikben bízik is. Hozzátette viszont, hogy szeretné, ha az amerikaiak nagyobb nyomást helyeznének az oroszokra. Putyin ugyanis szerinte nem akarja befejezni a háborút.

Az EU-csúcs csütörtök reggel kezdődött el. A csúcstalálkozó legfontosabb témájáról, az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdéséről több politikus is nyilatkozott. Orbán Viktor kijelentette, hogy az orosz vagyon ügye halott. Friedrich Merz bizakodó volt a témával kapcsolatban, Ursula von der Leyen pedig azt mondta, hogy addig nem mennek haza a politikusok, ameddig nem döntöttek Ukrajna finanszírozásáról.

Az EU-csúcs témáiról és várható eredményeiről ebben a cikkben írtunk bővebben.