27 milliárdért vett valaki OTP-részvényt, a vevő ismeretlen

Kivételesen nagy mennyiséget, egész pontosan 756 666 darab OTP-részvényt vásárolt valaki pénteken a budapesti tőzsdén. A részvények összértéke nagyjából 26,7 milliárd forint - írja a Portfolio.

Ez egy elképesztően nagy volumenű tranzakció, amit a lap szerint már a hivatalos kereskedési idő után jegyeztek be. Mint írják, a szokatlan időpont és mennyiség alapján valószínűleg egy egyedi részvényopció lejártáról lehet szó.

OTP bankfiók Egerben Illusztráció: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Azt, hogy ki a vevő, nem lehet tudni, de a jelek szerint nem maga az OTP vásárolta vissza a saját részvényeit: ebben az esetben külön visszavásárlási engedély kellett volna, ennek azonban most nincs nyoma. A nagyságrendet azonban érzékelteti, hogy az OTP korábbi saját részvény-visszavásárlásainál jellemzően ennél egy nagyságrenddel kevesebb, tized-huszadennyi részvény volt csak az ügyletek tárgya.

Az óriási vétel jelentősen megdobta az OTP-árfolyamot is, ami hirtelen 300 forintot emelkedve 35300 forintnál jár. Ez új abszolút rekord az OTP számára, a bank árfolyama az év elején még 22 ezer forint alatt volt.