444 kalendárium #19: A helyszínről tudósítunk a meghatározó EU-csúcsokról

Ezen a héten is fontos uniós csúcsot rendeztek Brüsszelben, ahol többek között Ukrajna támogatása volt a téma, a magyar kormány pedig a politikai konfliktus egyik meghatározó szereplője - a 444-re Molnár Kristóf ezúttal is a helyszínről tudósít. Beszámolt az eredményekről is, és arról is, hogy a magyar kormány mire használta a csúcs körüli kommunikációs offenzívát.
2025-ben olvasóink megszokhatták, hogy a fontos uniós csúcsokon a helyszínről jelentkezünk tudósításokkal és elemzésekkel, és arra is használjuk ezeket az alkalmakat, hogy itt nagyobb eséllyel lehet kérdezni a miniszterelnököt.
Egy uniós csúcson mondta el Molnár Kristóf kérdésére a miniszterelnök az elmaradt repülőrajttal kapcsolatban azt, hogy „hosszú a kifutópálya, 10 millióan vagyunk a gépen, kis türelmet, menni fog”, és egy ilyen alkalommal mondta Orbán Balázs a 444-nek, hogy „az MNB alapítványaiból eltűnt milliárdokért való felelősség a jegybank előző vezetését terheli”.
Eközben pedig újabb és újabb magyar vétókról tudósítottunk Ukrajnával kapcsolatban.
Két éve nem volt akkora tétje az EU-csúcsnak, mint most. A politikusoknak el kell dönteniük, hogy felhasználják-e az EU területén befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz vagyont Ukrajna finanszírozására. A tervet többen ellenzik, köztük a vagyon legnagyobb részét kezelő Belgium.
Az EU-csúcsra érkező miniszterelnöktől a 444 is kérdezett.
Bejött Orbán Viktor jóslata, nem nyúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz.
A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.
A Pride-ról pedig azt mondta, Magyarországon nem bántják egymást az emberek.
A kormánynak azért nem kell elhatárolódnia Matolcsy Györgytől, mert a jegybank alapból el van határolódva a kormánytól.
A miniszterelnök két hét alatt másodszor is megvétózta az Ukrajnával kapcsolatos közös nyilatkozatot az EU-csúcson. Ellenállása azonban már nem okozott zavart, mert a többiek adottságként fogadták el az álláspontját, és más keretek között kerestek megoldást. Orbán jobban elszigetelődött, mint az elmúlt években bármikor.
A maradék 26 tagállam így külön dokumentumban adta ki az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseit.