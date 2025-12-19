A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a Szőlő utca ügye

Saját szavazói bázisa is megosztott a kormány Szőlő utcai ügyre adott reakciója kapcsán - derült ki a Telex megbízásából a 21 Kutatóközpont által készített kutatásból. A Szőlő utcai ügy felelőseiről és a kormány kommunikációjáról kérdező intézet szerint
Míg a Tisza szavazóinak több mint fele a kormányt hibáztatja elsődlegesen, addig a fideszes szavazók 28 százaléka az intézet dolgozóit, nagyjából 15 százaléka pedig az igazgatót.
A kormány reakciójával a válaszadók 52 százaléka volt elégedetlen, jónak vagy nagyon jónak pedig mindössze 15 százalék tartotta. A kormány szavazói közül 11 százalék tartotta rossznak a reakciót, míg 43 százalékuk elégedett volt vele.