A Bors szerint megsértették az Alaptörvényben biztosított jogaikat, folytatják a Tisza-különszámuk terjesztését

„A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen”

– írja a lap, miután Magyar Péter arról posztolt a Facebookon, hogy a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors TISZA-csomag különszámának online vagy nyomtatott terjesztését.

Magyar azt írta, a végzés fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandó.

A Bors szerint a különszámuk terjesztője „betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott”, így „a különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik”.

Magyar erre reagálva ezt írta a Facebookon:

„Orbán propagandistái most arra hivatkozva folytatják a hazug propagandakiadvány terjesztését, hogy ők nem tudnak a bíróság döntéséről. Orbán Viktorék már teljesen nyíltan tiporják a jogállam még megmaradt darabjait is, nyíltan semmibe veszik a magyar bíróság döntését.

Határozottan felszólítom a szennylap terjesztésével megbízott céget, a Medialog Zrt-t, hogy azonnal függessze fel a propagandakiadvány terjesztését! Ha ezt nem teszik meg, milliárdos kártérítési perrel néznek szembe. Ma kiderült, hogy Orbán Viktor és a propagandistái azt gondolják, hogy őrájuk már a bírósági döntések sem vonatkoznak”.

Magyar arra kért mindenkit, hogy ha a mai naptól kézbesítik a Bors különszámát, jelezze ezt a pártnak.

A Tisza Párt elnöke két napja jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordul. A Bors különszámában a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írnának. A terv az volt, hogy négymillió példányban, valamennyi magyarországi háztartásba eljuttatják a lapot.

A Fidesz Tisza-adó kampányának nemrég külön adást szenteltünk: