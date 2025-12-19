A Szőlő utcai ügy újabb gyanúsítottja került házi őrizetnek megfelelő felügyelet alá

Házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe került az a Szőlő utcai nevelőnő, aki jelentette Juhász Péter Pálnak, hogy egy fiatal a javítóintézetben arról beszélt neki, hogy az igazgató szexuálisan bántalmazta – írja a 24.hu.
A Fővárosi Törvényszék szóvivője a lap megkeresésére reagálva azt mondta, hogy az ügyben eljáró nyomozási bíró az ügyészi indítvánnyal egyezően négy hónapra elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki ezalatt az idő alatt csak engedéllyel hagyhatja el a kijelölt ingatlanát és nyomkövető eszközt kell viselnie.
A gyanúsítás szerint a nevelőnő többször is használt becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket, illetve testi fenyítést a felügyelete és nevelése alatt álló letartóztatásban lévő fiatalkorúakkal szemben.
Ezentúl tudomással bírt arról, hogy az intézet vezetője szexuális bűncselekményt követett el az egyik növendék sérelmére, ám ahelyett, hogy jelzési, feljelentési kötelezettségeit teljesítette volna, közölte a cselekményt elkövető igazgatóval, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről.
A javítóintézet nevelőjét az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntettével gyanúsítja.
A volt megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly esetében a másodfokú bíróság helybenhagyta a nyomozási bíró letartóztatás elrendeléséről szóló végzését, amivel szemben a férfi ügyvédei korábban fellebbeztek.
Jelenleg a következő gyanúsítottak vannak őrizetben a Szőlő utcai üggyel összefüggésben:
Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy ki kicsoda.
Ebben a műsorban pedig hosszan foglalkoztunk a botrány legújabb fejleményeivel:
A fiú állítása szerint a nevelőnő tudott arról, hogy Juhász Péter Pál többször megerőszakolta őt, mégsem tett semmit. Úgy tudjuk, a nevelőnő az igazgató bizalmasa volt, három éve Fülöp Attila államtitkár adott át neki kitüntetést, és most is a Szőlő utca egyik vezetőjeként dolgozik.
Az ügyészség által már bejelentett, a bútorokat elrejtő nő mellett a nyomozók látókörébe került egy másik vezető is. Egy harmadik dolgozót eközben elbocsátottak a javítóintézetből. Úgy tudni, mindhárman Juhász Péter Pál belső köreihez tartoznak.
A Szőlő utcai ügynek eddig hét gyanúsítottja van. Ez már bőven túlmutat az eredeti prostitúciós ügyön, gyermekbántalmazásról és bűnpártolásról is szó van. Összeszedtük, mit lehet tudni eddig.