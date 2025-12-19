A TikTok hajlandó közösködni az amerikaiakkal az Egyesült Államokban

Aláírták a TikTok vezetői azt a Donald Trump elnök által is támogatott megállapodást, amely alapján a platform amerikai működésének irányítására egy új vállalatot hoznak létre amerikai befektetőkkel közösen – írta meg a CNN.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A megállapodással az amerikai TikTok 50 százaléka egy befektetői konzorcium tulajdonába kerül, aminek tagjai lesznek az Oracle technológiai vállalat, a Silver Lake magántőke-társaság, valamint az Egyesült Arab Emírségek által támogatott MGX befektetési társaság. A 30 százaléka a ByteDance befektetőinek leányvállalataihoz kerül, míg a maradék 19,9 százalék marad a ByteDancenél.

A Trump-kormányzat szeptemberben jelentette be, hogy megállapodtak Kínával a TIkTok amerikai tevékenységének irányításának átvételéről. Trump rendeletben odázta el a korábbi tiltást, hogy legyen idő lezárni a tranzakciót. Az átalakítás egyelőre nem történt meg, de a felek 2026. január 22-ig szeretnék lezárni a tárgyalásokat.