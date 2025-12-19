Bulgakov is putyinistának számít Kijevben, lebontják a város leghíresebb írójának szobrát

Lebontják Mihail Bulgakov szobrát a kijevi belváros szívében, az író szülőháza mellett. Erről a kijevi városi tanács döntött, az még nem világos, hogy a házban kialakított Bulgakov-múzeum maradhat-e. Egyelőre még ez a Behemót-szerű macska (a Mester és Margaritában Woland kíséretének tagja) őrzi írója egykori otthonát:

A Bulgakov Múzeum bejárata a kijevi Andrijivszkij-lejtőn. Fotó: Dohi Gabriella

Bulgakov megítéléséről az orosz invázió óta rendszeresek a viták az orosz kötődéseket kipurgálni akaró ukrán kultúrpolitikában. Bulgakov Kijevben született orosz nyelvű és hátterű családban, itt lett orvos és közben persze író - a kijevi írók között a világon a legismertebb és elismertebb bizonyára. A Bulgakov-kultusz hívei közül sokan elzarándokolnak az egyébként múzeumként mérsékelten érdekes szülőházába is, ha Kijevben járnak. Az épület mellett a szobra a tavalyi télen éppen alaposan be volt bugyolálva nemcsak a hideg, de a légitámadások és repeszek ellen is.

Ez itt egy Bulgakov-szobor, háború idején. Fotó: Dohi Gabriella

Az ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete (nagyjából a Terror Háza és a Szuverenitásvédelmi Hivatal kombóját érdemes elképzelni, a háború miatt értelemszerűen turbófokozatban) tavaly nyilvánította ukranofóbnak Kijev egyik leghíresebb szülöttét.

Bár erről házon belül sem volt egyetértés, végül úgy döntöttek, hogy Bulgakov „az orosz birodalmi politika propagandistája”, aki, bár évekig Kijevben élt, a hivatal álláspontja szerint megvetette az ukránokat és gyűlölte az ukrán függetlenségi vágyat. Az értékelés szerint a korabeli orosz írók közül ő állt „a legközelebb a putyinizmus ideológiájához és a Kreml ukrajnai népirtásának igazolásához”. Tekintve, hogy Bulgakov 1940-ben, hatvan évvel Putyin hatalomra jutása előtt halt meg, ez sem volt kis teljesítmény a részéről.

Mihail Bulgakov arcképe a harmincas évekből. Fotó: Wikipedia

A hivatalos ukrán (irodalom)politikai nézet szerint Bulgakov nemcsak orosz imperialista volt, de még az orosz kommunizmus terjesztését is helyeselte - a Mester és Margaritát vagy a Kutyaszívet olvasva ez kissé meglepheti az embert; valójában Bulgakov műveit 1929-től már a szovjet könyvtárak polcairól is leszedték.

A mostani döntéssel Bulgakov emlékműveit és emléktábláit el kell távolítani, ahogy a róla elnevezett utcákat is át kell keresztelni - írja az ukrán Strana. Bulgakovnak ebben jó társasága lesz: arról is döntöttek, hogy Csajkovszkij emléktáblájának és Anna Ahmatova emlékműveinek sincs többé helye Kijevben.