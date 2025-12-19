Csak leshették a határon túli magyarok, hogy Orbánék az illiberális szövetség építése közben hogyan (nem) álltak ki értük

Nemzetpolitikai szempontból váratlan fordulatokat hozott az idei év. A határon túli magyarságot eddig szinte csak a Fidesz tudta elérni a szavazókat – nem utolsó sorban az odairányított közpénzeknek hála –, a korábbi ellenzék nem nagyon tudott labdába rúgni. Ezzel szemben a Tisza Pártnak már a túlnyomóan fideszes Erdélyben is vannak hívei. Ami viszont még meglepőbb lehet, az az, hogy az Orbán-kormány az illiberális nemzetközi szövetség építése közben többször is cserben hagyni látszott a kinti magyarokat.

POLITIKA felvidék nemzetpolitika Szlovákia magyarságvédelem illiberalizmus George Simion semjén zsolt orbán viktor erdély románia
Kapcsolódó cikkek

„De a Fidesz is agresszív. Akkor mi is engedjük el a kutyákat”

Magyar Péter két napot Erdélyben töltött, ott volt az első tiszás táborban. A rendezvény inkább szólt a Tisza Szigetekről, mint róla, és a szigeteseknek is fontosabb volt a közvetlen közösségük, mint a pártelnök. Régi Fidesz, sztorik Szigetekből, Magyar Péter és a permanens live. Riport.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Sorsközösség, összefogás, együttműködés

Csak idő kérdése volt, Orbán Viktor mikor találja meg Romániában is szélsőjobboldali lelki- és eszmetársát. A magyar miniszterelnök Erdélyt nem most árulta el, viszont az ott élőknek csak rossz lehet, ha Bukarest és Budapest közt nincs normális viszony.

Bede Márton
vélemény

Az RMDSZ-nél magyarázkodik Orbán, miután elismerően beszélt Simionról

Egy nap sem telt azóta, hogy a támogatásáról biztosította a szélsőjobbos jelöltet, most már arról beszél a magyar miniszterelnök, hogy a „,nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató.”

Botos Tamás
POLITIKA

Semjén Zsolt: A veszélyérzetet fel kell szítani a jobboldalon

Mi a szívünk vérét locsoltuk ki, Magyar Péter egy kapavágást nem tett az erdélyi magyarságért – mondta a 444-nek Semjén Zsolt. Akik kiforgatják Orbán Viktor szavait George Simionról, azoknál szerinte szövegértési problémák vannak. Magyar Péterről úgy tartja: az eddigi ellenzék alatt van.

plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Történelmi fordítás Romániában: Nicusor Dan csodát tett a második fordulóban, és legyőzte a szélsőjobbos Simiont

Két hete a szélsőjobbos Simion még fölényesen nyert.

Kolozsi Ádám
románia

Nem tántorította el Orbán a székelyeket: óriási arányban szavaztak Simion ellen a magyarok

Székelyudvarhelyen 96% Dant választotta, Simionon az Orbán-idézetes szórólapok sem segítettek. Most a magyarok segítettek megakadályozni a szélsőjobb győzelmét.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump és Meloni nyomására állt Orbán a Trianont dicsőítő, magyargyűlölő román elnökjelölt mellé

A Válasz Online szerint „Orbán Balázs csatornázta be a miniszterelnöknek a washingtoni óhajokat”.

Haász János
külföld

Orbán Viktor legbénább külpolitikai hibája

A magyar miniszterelnök képtelen volt nemhogy a magyarellenes jelölt ellen felszólalni, de legalább csendben maradni a román választási kampányban. Az erdélyi magyarok joggal érzik magukat cserben hagyva, ráadásul Orbán egy időre elásta magát annál a Nicusor Dannál, akire ők szavaztak.

Bede Márton
külföld

Egy budapesti tőzsdén szereplő magyar cég leányvállalata nyomtatta George Simion kampányleveleit

Az egykori Állami Nyomda a tulaj, ők nyomtatják a magyar állapolgárok okmányait és ezúttal a magyargyűlölő jelölt leveleit is.

Szily László
POLITIKA

Számíthatsz ránk! De ha nem teszed, elküldünk az anyádba

Az elkényelmesedett kormánypárt politikusai nem tudtak felpörögni Tusványosra, erejükből csak a zenészek, a fiatalok és a tiszások ekézésére futotta. Látszólag a Simion-ügy miatt sem aggódnak, pedig találkoztunk fesztiválozókkal, akik szerint Orbán kiállása az erdélyiek arcon köpése volt.

Bódog Bálint, Molnár Kristóf, Kristóf Balázs
Politika
Videó

Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Szijjártó a Barátság-kőolajvezetéket ért támadás után sokkal vehemensebben posztolt, mint a munkácsi orosz rakétatámadás után

És nem félt megnevezni az elkövetőket sem.

Fődi Kitti
POLITIKA
Videó

Orbán magánrepülőzéséről és az orosz hírszerzés Magyar Péter-jelentéséről kérdeztünk a Kormányinfón

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.

Botos Tamás, Herczeg Márk
video
Videó

Szijjártó Pétert több dologgal is megleptük, hogy mi folyik a minisztériumában

Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?

Haszán Zoltán, Kaufmann Balázs
POLITIKA

Sándor-palota: Nem egyeztettek a kormánnyal Sulyok Tamás munkácsi bejegyzéséről

Röviden, tömören válaszolt a Sándor-palota a sokakban felmerülő kérdésre.

Fődi Kitti
POLITIKA

A Sándor-palota azt írja, megvizsgálta, hogy Sulyok Tamás Facebook-posztjából hogyan húzhatták ki az „orosz” szót

Következmények: vannak.

Herczeg Márk
POLITIKA
Podcast

Ha Ukrajnát az út szélén hagyjuk, az sokkal többe fog kerülni

Az Ukrajna-ellenes állami gyűlöletkampány fejleményeiről, a fokozott orosz légitámadásokról, Trump pálfordulásáról valamint szokásos témáinkról, az orosz internet trash-bugyrairól és a drónokról is beszélgettünk Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai elemzővel.

Kiss Bence, plankog, Kovács Bendegúz, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

Mi van, te f*sz: palackdobálás, káromkodás és dulakodás a szlovák parlament ülésén

Magas volt a szórakoztató faktor, közben azért megszavaztak egy olyan durva btk-módosító csomagot, ami menekülő utat ad Fico egyik bizalmasának és bevezeti a börtönnel fenyegető véleménycenzúrát.

Szily László
külföld

Ezrek tüntettek Pozsonyban a magyarellenes törvényeket is tartalmazó salátatörvény miatt

A keddi pozsonyi tüntetést a Progresszív Szlovákia szervezte, de felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is.

Bódog Bálint
külföld

Orbán Viktor a Benes-dekrétumos szlovákiai fejleményekről: Tisztázni kell, hogy miről is szól az új törvény

Sokáig várt, és most se volt különösebben konkrét.

Gazda Albert
POLITIKA

Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét

Magyar Péter bocsánatkérést vagy a miniszter távozását követeli.

Windisch Judit
POLITIKA

A leszlovákozott tiszás politikus Lázár Jánosnak: Sajnálom önt

Strompová Viktória arra kéri Lázár Jánost, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Lázár János sajnálja, hogy rosszul fogalmazott, amikor leszlovákozta a tiszás képviselőt

„A félreértés tisztázódott – a helyzet pedig tiszásodott” – viccelődött a miniszter.

Bódog Bálint
POLITIKA