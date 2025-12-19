Ezt a Szőlő utcában forgatott videót tüntették el a Kék Fény archívumából, benne Juhász Péter Pállal és Kovács-Buna Károllyal

Eltűntették a közmédia Kék Fény című bűnügyi műsorának Youtube-csatornájáról azt a „Gyerekfogda” című, 2019-ben a Kék fény adásába került Duna tv-s anyagot, ami a Szőlő utcai intézmény mindennapjait mutatja be, és amiben feltűnik a mostani botránysorozat több letartóztatott főszereplője, úgyis mint Juhász Péter Pál, Aisah Zamira, Kovács-Buna Károly és Hadobás Kinga nevelőnő. Ezt egy Reddit-felhasználó írta meg először, a film itt volt látható pár nappal ezelőttig. De ismeretlenek persze rögtön feltették több helyre, itt például most is meg tudod nézni.

A negyedórás felvétel így utólag annyiban mindenképp médiatörténeinek minősíthető, hogy azóta mind a riport főszereplője, mind az anyagot készítő közmédiás riporter prostitúcióval kapcsolatos ügyben lett vádlott. Az anyagban ugyanis az a Berkes Béla látogat el a javítóintézetbe és beszélget Juhász Péter Pál igazgatóval, illetve több gyerekkel is, akit később prostitúció elősegítésével vádolt meg az ügyészség, miután a fideszes közmédia bűnügyi rportereként a vád szerint bérelt lakásokat adott ki munkára prostituáltaknak.

Berkes Béla és Juhász Péter Pál

További érdekesség, hogy a videó a Széchenyi István Egyetem Jogi Karán a Börtönpedagógia tantárgy tananyagának része. Nem véletlenül, az anyag ugyanis jól követhetően mutatja be a Szőlő utcai javító profilját, az intézmény mindennapjait, házirendjét, a nevelők munkáját, az ide bekerülő fiúk jellemző családi hátterét. Szóba kerül benne a kényszerítés és a lefogás is. Az érdekesen megcsinált film néhány fiatal konkrét példáján keresztül mutatja be, hogy milyen életutak vezetnek a Szőlő utcába, hogyan lett például 2 fiú rokonlátogatóból bentlakó. Megtudhatjuk, hogyan telik itt egy nap, hogyan kell mindenhez engedélyt kérni, vigyázzállásban jelenteni,

hogyan értékelik nyilvánosan a fiúk napi teljesítményét,

hogyan esznek,

faragnak tököt

és alszanak éjjel. Üresen tekinthetjük meg az intézet nappaliját, azt, ahol a Kovács-Buna Károly főszereplésével készült borzalmas gyerekverős videók készültek:

Juhász Péter Pál végig halkan, kenetteljesen, kifejezetten papos modorban beszél benne. Az azóta napvilágra került szörnyűségek fényében egészen másképp hangzik az anyag elején a

„Mindenki tud mindenkiről mindent, nincsenek titkok.”

mondat. Juhász Péter Pál egy ponton arról beszél, hogy a „befogadó csoportot” tulajdonképpen „az óvodapedagógia módszertanára alapozták”, bár ezt sajnos nem fejti ki ennél bővebben. A többgenerációs bűnöző dinasztiákból származó bentlakókról később úgy fogalmaz, hogy

„Bekerül ide és nagyon idézőjelben talán férfivé válik.”

Az igazgató azzal magyarázza, hogy az ide bekerülő, gyakran drogfüggő gyerekeknek annyi foglalkoztató programot tartanak, hogy

„Ha a figyelmét el tudjuk terelni, akkor a sóvárgása háttérbe szorul.”

Juhász Péter Pál konklúziója az, hogy „a rendszer működik”. A jelenleg előzetesben ülő igazgató azt állítja, hogy „kényszerítő eszközt nem használunk” és bár a rendészek elméletben lefoghatják a hőzöngőket, csak évi 3-4 ilyen eset akad.

A videóban ezzel együtt az a legérdekesebb, ahogy kirajzolja az itt lakók egy napját a mindennapi életük apró részleteivel. És persze az olyan cameo megjelenések, mint Aisah Zamiráé, Juhász élettársáé.







