Hadházy szerint Ricky Martin lesz a millió dolláros meglepetés Mészáros Lőrinc cégeinek pénteki felcsúti bulijában

Ricky Martin Fotó: OLIVIA WONG/Getty Images via AFP

„Üzenem Lölö szolgáinak, hogy a holnapi bulin Ricky Martin lesz az egymillió dolcsis meglepetés. Szívesen.”

- posztolta ki csütörtökön este a Facebookra Hadházy Ákos. A független képviselő a Mészáros csoport szokásos évi karácsonyi bulijára célzott, amit a felcsúti akadémiai sporttelep sportcsarnokában tartanak ma, pénteken délután 3-tól. A 444 írta meg, hogy az eseményen az érkezőket Gájer Bálint szórakoztatja énekhangjával, majd 16:30-tól jön az egyik csúcspont: Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosának köszöntő beszéde fél órában. Ezután díjátadó, vacsora, R-Go koncert, tombolák, Kis Grofó és egy meglepetésvendég is lesz. A házigazdák: Ördög Nóra és Stohl András. A tombola fődíja három darab Suzuki Vitara, a buli hajnali háromig tart DJ Novákkal, buszok szállítják a vendégeket oda-vissza Felcsútra.

Ricky Martin tényleg szokott privát eseményeken fellépni. A legfrissebb ilyen hír december 9-i, ekkor írt arról a TMZ, hogy Martin egy ismert sztárügyvéd, Thomas J. Henry eljegyzési buliján volt díszvendég Puerto Ricóban, hétszámjegyű, vagyis millió dolláros kategóriájú fellépti díjért. Henry lányának 15. születésnapi buliján egyébként Pitbull és Nick Jonas léptek fel, 1,5 millió dollár fejében.

