Jövő márciustól 35 százalékkal nő a fuvardíj

gazdaság
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozók szakmai érdekképviseletével a fuvardíjak emeléséről.

A díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve.

Az ÉKM közleménye szerint megegyeztek még abban, hogy

  • támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen,
  • 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,
  • a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,
  • újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,
  • és felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.

