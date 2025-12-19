Jövő márciustól 35 százalékkal nő a fuvardíj

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a fuvarozók szakmai érdekképviseletével a fuvardíjak emeléséről.
A díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve.
Az ÉKM közleménye szerint megegyeztek még abban, hogy
A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.