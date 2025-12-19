Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon

bűnügy
Miközben Győrben éppen a Nagymester néven futó F. Zsolt és bűnszervezete ügyét tárgyalták, addig Budapesten a BKV vezetősége ünnepi rendezvényen fogadta Bolla Tibort, akinek pont azért kellett májusban, 13 év után, távoznia, mert kiderítettük, hogy szoros kapcsolatban áll a Nagymesterrel. A Nagymester szervezetének több tagja is arról vallott a nyomozóknak, hogy a szervezet „elsődleges célja a »közpénzek lenyúlása« volt„, az egyik kiemelten fontos fejős tehén pedig a BKV volt.

Bolla Tibor, a barátnője és a Nagymester (F. Zsolt) buliznak.

Takács Péter, a BKV jelenlegi vezérigazgatója december 18-án csütörtökön délben tartotta meg a szokásos évbúcsúztató ünnepséget a BKV Előre pálya tanácstermében. Az eseményen a közlekedési vállalat vezetősége szokott részt venni, ahol az aktuális főnök értékeli az elmúlt évet.

Bolla Tibor érkezik.
Fotó: Németh Dániel/444

Az idei eseményre meglepetésvendég érkezett: Bolla Tibor, akit májusban azonnali hatállyal menesztett Karácsony Gergely. Ez volt az indokolás:

„Felmentettem tisztségéből Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját. A fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak. A reggel megjelent sajtócikkben foglaltakról igazoló jelentést kértem a BKV vezérigazgatójától, a válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget.”

Bolla Tibort a BKV Előre pálya kocsibehajtójánál a biztonsági igazgató egyik embere várta. Érkezéskor sikerült rákérdeznünk, hogy mit keres a BKV vezetőségi eseményén, ha már nem dolgozik a BKV-nál:

Forrás

Bolla Tibor azt mondta a 444-nek, hogy az utóda, Dr. Takács Péter hívta meg „beszélgetni”. Arra kérdésre, hogy egy BKV vezetőségi eseményre miért hívnak meg valakit, akit korábban botrányos körülmények között menesztettek, azt válaszolta, hogy nincs kitiltva a BKV rendezvényeiről. Információink szerint Bolla Tibor a távozása után is hatással van a BKV ügyeire. Ezt ő tagadja.

bűnügy korrupció Nagymester Takács Tibor Bolla Tibor bkv
