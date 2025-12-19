Kegyencjárat és pandamegvonás

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.
A 444 kalendárium 18. napján megemlékeztünk arról, amikor ingatlanról ingatlanra mutattuk be Tiborcz István útját, és végigvettük Orbán Viktor közeli és távoli rokonait, barátait, haverjait és ismerőseit, akiknek bejött az üzlet.
Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált. Egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek. Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló parlamenti vita, de a kormánypárti képviselők távol maradtak.
Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint nem fojtogatás, hanem egy ön- és közveszélyes gyerek lefogása látható a fóti gyermekotthonban készült videón. A fóti nevelő ügyvédje szerint nemhogy nem fojtogatás, hanem nyugtatás látható a videón.
Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik”.
Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét, Strompotvá Viktória arra kérte a minisztert, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”. A Medián szerint a Tisza a 40 év alattiaknál vezet, de a Fidesz az 50 év felettieknél erősödött.
A befagyasztott orosz vagyon sorsáról szóló EU-csúcsra ismért elkísérte Orbánt a Washingtonban már kipróbált, belsős forrásunk szerint a politikai stratégák közt sikeresként értékelt propagandistákból álló kegyencjárat. Orbán többször is elismételte, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Zelenszkij Brüsszelben mondta el, hogy legkésőbb az év végéig szükségük van egy döntésre az orosz vagyonról. Ezer traktorral tiltakoztak az EU-csúcs alatt a belga gazdák Brüsszelben.
A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.
180 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában egy éjszakai orosz támadást követően. 13 évre ítéltek az oroszok egy brit férfit, mert az ukrán seregben harcolt. Az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen a bondi támadás után. Távozik az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino, a jövőben Donald Trump szerint a podcastolásra szeretne fókuszálni.
Az év végéhez és az ünnepekhez közeledve az évad utolsó Nem rossz könyvek epizódjában végigvettük, hogy mik voltak az idei kedvenc könyvélményeink.
Itt a rövid verzió: Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.
És végigvettük Orbán Viktor közeli és távoli rokonait, barátait, haverjait és ismerőseit, akiknek bejött az üzlet.
Egy újabb nevelőt is meggyanúsítottak, aki tudott arról, hogy Juhász szexuális bűncselekményt követett el egy fiatalkorú ellen, de ezt nem jelentette.
Czener Krisztián erről Juhász Péter Juhinak beszélt egy videóban. Azt mondta, a Szőlő utca volt igazgatójának élettársától tudott a prostitúcióra kényszerített lányokról.
A levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem volt jelen, így fél óra alatt véget is ért.
Szerinte nem fojtogatás, hanem lefogás történt, mert a fiatal ön- és közveszélyes volt.
Az afgán származású felügyelőnek az RTL Híradó információi szerint nincs szakirányú végzettsége, és 2012-ben érkezett Magyarországra állami ösztöndíjjal.
Magyar Péter bocsánatkérést vagy a miniszter távozását követeli.
Strompová Viktória arra kéri Lázár Jánost, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”.
A Fidesz az 50 évesnél idősebbek körében erősödött a Tisza kárára.
A legutóbbi, 2022-es kampányban is volt ilyen óriási osztogatás. A vége nem sokkal később az lett, hogy az infláció 25 százalék fölé ugrott.
Az új fővárosi rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió közötti bírságot vonhat maga után.
Tavaly azt kommunikálta a kormány, hogy 26 járművet adtak át, a valós adatokért perelni kellett.
Az EU-csúcsra érkező miniszterelnöktől a 444 is kérdezett.
Az ukrán elnök szeretné, ha az amerikaiak nagyobb nyomást helyeznének az oroszokra.
Tüntetők köveket és krumplit dobáltak a rendőrök felé, valamint kirakatokat zúztak be.
Öt régiót érint az áramkimaradás.
A 30 éves Hayden Davies 2024 nyarán ment Ukrajnába harcolni.
Keményebben büntetik majd a gyűlöletbeszédet.
Trump szerint inkább a podcast műsorára akar koncentrálni.
Kedvenc idei megjelenéseink közül válogattunk a Nem rossz könyvek évadzáró részében: felkavaró és szórakoztató regények, radikális történelem, jó pár vers és gyerekkönyv került a listánkra.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!