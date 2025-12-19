Kegyencjárat és pandamegvonás

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Belföld

Szexuális erőszakkal és gyermekprostitúció kihasználásával is meggyanúsították Juhász Péter Pált. Egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek. Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló parlamenti vita, de a kormánypárti képviselők távol maradtak.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Az ELTE hallgatói 10 perces néma csenddel szolidarítanak a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatójával Fotó: Bódog Bálint

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint nem fojtogatás, hanem egy ön- és közveszélyes gyerek lefogása látható a fóti gyermekotthonban készült videón. A fóti nevelő ügyvédje szerint nemhogy nem fojtogatás, hanem nyugtatás látható a videón.

Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik”.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lázár János leszlovákozta a Tisza felvidéki, magyar származású képviselőjét, Strompotvá Viktória arra kérte a minisztert, hogy „ne rekessze ki a határon túli magyarokat a nemzetből”. A Medián szerint a Tisza a 40 év alattiaknál vezet, de a Fidesz az 50 év felettieknél erősödött.

Fotó: Németh Dániel/444

Hír volt még, hogy:

EU

A befagyasztott orosz vagyon sorsáról szóló EU-csúcsra ismért elkísérte Orbánt a Washingtonban már kipróbált, belsős forrásunk szerint a politikai stratégák közt sikeresként értékelt propagandistákból álló kegyencjárat. Orbán többször is elismételte, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Zelenszkij Brüsszelben mondta el, hogy legkésőbb az év végéig szükségük van egy döntésre az orosz vagyonról. Ezer traktorral tiltakoztak az EU-csúcs alatt a belga gazdák Brüsszelben.

Orbán Viktor kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel a Brüsszelbe tartó repülőgépen Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Külföld

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

180 ezer ember maradt áram nélkül Ukrajnában egy éjszakai orosz támadást követően. 13 évre ítéltek az oroszok egy brit férfit, mert az ukrán seregben harcolt. Az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen a bondi támadás után. Távozik az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino, a jövőben Donald Trump szerint a podcastolásra szeretne fókuszálni.

Podcastok

Az év végéhez és az ünnepekhez közeledve az évad utolsó Nem rossz könyvek epizódjában végigvettük, hogy mik voltak az idei kedvenc könyvélményeink.

Itt a rövid verzió: Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!

Grafika: Kiss Bence/444

