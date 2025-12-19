Kétszeres olimpiai bajnok kardvívót küldhet a kormány Kubába nagykövetnek

Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok (Barcelona, 1992), kétszeres világbajnok, ötszörös Európa-bajnok kardvívó, sportvezető lehet Magyarország havannai nagykövete – írja a 24.hu.

A portál úgy tudja, Szabót már meg is hallgatta az Országgyűlés külügyi bizottsága, kinevezése a kubai nagykövetség élére a jövő év elejére várható.

Fotó: YouTube

Szabó Bence sportolói pályafutását követően az Újpesti TE elnöke, majd a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya volt. 2007-től a venezuelai válogatottat irányította szövetségi kapitányként.

2011 márciusától a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, 2012 októberétől a MOB főtitkára volt, egészen 2016 novemberéig. Jelölt volt a MOB elnöki posztjára és a Magyar Vívó Szövetség elnökségéért is versenybe szállt, de egyik pozíciót sem kapta meg.

Jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság sportdiplomáciai igazgatóságán tanácsadó.