Mészáros Lőrinc összekeverte az éveket és az ellenfeleket, a Nemzeti Sport mégis így hozta le az interjúját

Heti háromszor gyúr és sokáig minden idejét az Akadémián töltötte. Ki ő? Nem Platón, hanem Mészáros Lőrinc.

A milliárdos hosszú interjút adott, onnan derült ki ez is.

Mészáros Lőrinc örömmel mond nemet háborús tervekre, tőle nekünk balra Szöllősi György Fotó: Tessely Zoltán/Facebook

Interjút készített a Nemzeti Sport Felcsúton lakó, korábban a Puskás Akadémia alkalmazásában álló főszerkesztője, Szöllősi György, a csapat tulajdonosával, Mészáros Lőrinccel. A beszélgetés azzal indult, hogy Szöllősi megkérdezte: „a Puskás Akadémia talán története legjobb idényét, majd évét zárta az idén. Mire a legbüszkébb?”

Mire Mészáros felidézte, hogy micsoda minőségi módon estek ki a Konferencia Liga selejtezőjében az olasz Fiorentina ellen:

„Kezdjük talán ott, hogy nagyon közel voltunk ahhoz, hogy a Fradi mellett második magyarként európai főtáblára kerüljünk, Firenzében hatalmas élmény volt látni a csapatunk kitűnő játékát, két meccsen sem tudott legyőzni bennünket a Fiorentina, csak 11-esekkel estünk ki, de szerintem továbbjutottunk volna, ha nincs David de Gea elképesztő kapusteljesítménye a másik oldalon.”

Aki követi a magyar futball történéseit, annak itt valami egyből furcsa. Mindez ugyanis nem idén történt, hanem tavaly augusztusban. A Puskás idén is bekerült ugyan a Konferencia Liga selejtezőjébe, de egy pillanatig sem voltak közel az európai főtáblára kerüléshez: sima 2-5-ös összesítéssel estek ki a ciprusi Aris Limassol ellen, úgy, hogy az első, hazai meccsen 0-2-t játszottak és a másodikon is az ellenfél 2-0-ás vezetése után lőtték az első góljukat.

Az interjú további részéből a következő figyelemreméltó dolgokat tudhattuk meg

Mészáros nagyon ritkán tárgyal közvetlenül a játékosokkal, de a 14 éves kora óta náluk játszó Nagy Joe Zsolttal, akit “ikonnak” nevezett, kivételt tett.

Heti háromszor gyúr.

Mészáros a beszélgetés során visszatérően használt fideszes kampánypaneleket. Amikor például azt kérdezték tőle, hogy mi lehet a csapat edzője, Hornyák Zsolt titka, a következő mondatttal indította a választ:

„Az állandóság a futballban is nagyon fontos érték, hasonlóan a politikához.”

Majd a tárgyra térve leszögezte: „Nem tudom.” Utána azt próbálta megfejteni, hogy miért sikeres Hornyák és a szintén felvidéki Borbély Balázs, a Győr edzője. A megfejtése: „Talán határon túli magyarként még erősebb bizonyítási vágy dolgozik bennük.”

Mészáros eddig nem a futballstatisztikák embereként volt ismert, sőt dicséretes módon meg sem próbálta fociszakértőként pozícionálni magát. Ehhez képest a felcsúti nevelésű játékosok sikereire vonatkozó kérdésre most állítólag ezt felelte:

„Hogy csak néhányat említsek, Gruber Zsombor, akit óriási tehetségnek tartok, a Fradiban játszik, sőt már a válogatottban is bemutatkozott és gólt is szerzett, vagy Skribek Alen, aki az ősszel, azt hiszem, hét gólnál jár a Zalaegerszeg játékosaként.”

Arról sajnos nem esett szó, hogy Skribek éppen hogy áll a legalább 30 méteres, lövéssel záruló progresszív labdavezetésekkel.

Mészáros ezek után elpanaszolja, hogy az új támogatási rendszerben milliárdos összeggel kevesebbet kap évente az akadémiája, ami azért kerül olyan sokba, mert „mi működtetjük a legnagyobb, legköltségesebb rendszert. Nem egyszerűen futballakadémia vagyunk, ez egy komplett sportfalu, tizenegy pályával, sportcsarnokkal, konferenciaközponttal, saját középiskolával, szállodával, kollégiumokkal és így tovább.”

Lehet-e rendszeres és jelentős bevételekre szert tenni fiatal játékosok eladásából? - szegezi neki a kérdést Szöllősi. Mészáros válasza: nagyon nehéz, de nem azért, mert a játékosok ne lennének elég jók. Hanem? Ez nem derül ki, csak annyi, hogy bezzeg a horvátok sokkal több játékost tudnak eladni többért, az eszéki klubjánál például az éves bevétel 30 százaléka jön ilyen forrásból.

Szerinted Mészáros elhiszi a tiszás jelölt Kulcsár Krisztiánnak, hogy nem fogják csökkenteni a sport állami támogatását? „Miután akár naponta többször is megváltoztatják a véleményüket, a Tisza Párt politikusainak egyetlen szavát sem hiszem el.” - felelte erre állítólag Mészáros Lőrinc. Aki ezután a nem létező tiszás adóterveket elemezte hosszasan:

„Nyilvánvaló, hogy ha bevezetik az általuk tervezett adózási szabályokat, akkor a magyar sportnak annyi. A tao és az állami segítség nélkül nem működtethető az utánpótlás- és az amatőr sport, az elmúlt másfél évtizedben kiépült infrastruktúra, a magyar vállalkozások tervezett megsarcolása a vagyonadóval együtt pedig a szponzorációt fogja megölni a versenysportban.”

Mi a legjobb és legrosszabb emléke akadémiai vezetőként? Az egész időszak a legjobb volt, a legrosszabbak meg a kekeckedő kommunisták:

„Ami kellemetlen emlék, az az, ahogyan 2010 előtt a hatóságok folyamatosan hátráltattak bennünket, igyekeztek az építkezéseink során mindenbe belekötni, visszatartani az engedélyeket, akadályozták, lassították a munkánkat.”

Sokak számára rejtély, hogy Mészáros hogyan tudott ennyi idő alatt ennyi céget megvenni. Ez a titok csak sűrűsödik annak fényében, hogy most kiderült, a meggazdagodása közben nem is a cégeivel foglalkozott: „Sokáig a napjaim nagy részét itt töltöttem, az akadémián.”

Egy indirekt utalásból úgy tűnik, hogy Mészáros Lőrinc mostanában egy másik válogatott meccseire járhat, ugyanis ezt mondta:

„a magyar bajnoki meccsek is egyre jobbak, a nemzetközi porondon elképesztően teljesítő Ferencvárosról és a válogatottról nem is beszélve.”

A sportvezető igazi karakternek mutatkozott, ugyanis Orbán Viktorral szembemenve leszögezte:

„A magyarszabály is beváltotta a hozzá fűzött reményeket, csak a bevezetése hirtelen, átmenet nélküli, így a többéves szerződéssel rendelkező, de fölöslegessé váló külföldi játékosok miatt igen költséges módja ellen tiltakoztunk belső fórumokon korábban. De jó látni, hogy egyre több magyar van a pályán, ők rúgják a gólokat, ők fejlődnek ezáltal.”

