Mianmarból szállított haza egy magyar pedofilt a rendőrség

Elfogtak és hazaszállítottak Mianmarból a magyar hatóságok azt a Cs. Tamás Zoltánt, aki ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot még november 7-én.

A körözött férfit az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) a helyi hatóságokkal folytatott szoros együttműködés révén kutatta fel és fogta el a dél-kelet ázsiai országban. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit.

Cs. Tamás Zoltán hazaszállításáról videót is közölt a rendőrség, itt lehet megnézni.