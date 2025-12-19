Múzeumokhoz kerülnek a Matolcsy-korszakban összevásárolt festmények az MNB-ből

Varga Mihály visszaadja a kultúrára vágyakozó dolgozó népnek az elődje álal összegyűjtött műalkotásokat, azt a hatmilliárd forintnyi összértékű kortárs gyűjteményt, amit a Matolcsy-korszakban vásárolt össze az MNB, és zárt el a külvilágtól - derült ki a Magyar Nemzeti Bank karácsony előtti időszakra időzített sajtótájékoztatóján.

Az MNB 2020 és 2024 között ötmilliárd forint értékben vásárolt műveket, döntően absztrakt festményeket a neoavantgárd környékéről. Soha nem volt világos, hogy mi is a koncepció, az volt a mondás, hogy az MNB épületeinek belső tereiben mutatják majd be a műveket.

Gross Arnold Tordai kert című képe az MNB Kortárs gyűjteményéből Fotó: MNB Kortárs gyűjtemény

A jó hír, hogy szemben párszáz milliárd elpárologtatott forinttal, ezek a művek legalább nem tűntek el a Matolcsy György elnöksége alatt. Amikor Varga Mihály lett az MNB új elnöke, azt ígérte, hogy racionalizálja az intézmény működését, és az ilyen extrákat visszavágják - ennek része az a döntés is, hogy a kortárs alkotások végül múzeumokhoz kerülnek.

„A korábbi években ezek a műalkotások az MNB belső munkaterületein, folyosókon, irodákban, raktárakban voltak láthatók, nagy részükkel a nagyközönség mindeddig nem találkozhatott”

- idézi Vargát az MTI. Az 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjtemény darabjai harminc múzeumhoz kerülnek, közülük 155 a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galériába megy.

Baán László, a Szépművészeti főigazgatója szerint ilyen léptékű gyűjteménygyarapításra a kortárs művészet terén a rendszerváltás óta nem volt példa. „Ez egy fantasztikus ajándék a nemzeti közösségünknek és a magyar múzeumoknak” - mondta, hozzátéve, hogy valamennyi vármegyei hatókörű városi múzeum benne van a programban. Az alkotások jövő év elején kerülnek a múzeumokhoz, februárban a művek legjavából kiállítást szervez a debreceni MODEM - Modern és Kortárs Művészeti Központ.

A művek egyelőre az MNB tulajdonában maradnak, azok letétbe kerülnek a múzeumokhoz - Baán szerint ugyanakkor Vargával konszenzus van arról, hogy hosszú távon ebből adomány lehessen, vagyis a tulajdonjog is a múzeumokra szálljon. Azt nem tudni, hogy mi alapján dőlt el, hogy az egyes intézmények mit kapnak meg az MNB kortárs gyűjteményéből.