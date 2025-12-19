Orbán: A kormány felkészült a nyugati devizatartalékok kimenekítésére

A Washingtonban kipróbált, Brüsszelbe is kireptetett kegyencjárat utasai előtt tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor az EU-csúcs után, ahol az országok vezetői közös, 90 milliárdos eurós hitelfelvételről, valamint a befagyasztott orosz vagyonok felhasználásának elnapolásáról döntöttek.

A miniszterelnök azt mondta, hogy ha a befagyasztott orosz vagyont az EU országai Ukrajna támogatására fordították volna, akkor Magyarország másnap már arról tárgyalt volna, hogy hova tegyék a devizatartalékaikat. „Mert ott, ahol elkobozzák, ott semmiképp nem tarthatjuk” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy fel vannak készülve a kimenekítésre.

Orbán szerint a pénz felhasználása nem pénzügyi manőver, hanem hadüzenet, hiszen a két háborúzó fél közül az egyiktől az EU elvette volna a pénzt, a másiknak meg odaadta volna. A belga miniszterelnök segítségével Orbán szerint elkerülték a közvetlen háborút. Szerinte Bart de Wever a pénzügyi csődtől mentette meg az országát, amikor „megölte” a tervet.

A közös hitelfelvételről – amiből a csehek, a szlovákok és a magyarok kimaradtak – azt mondta, ha az ukránok nem tudják majd fizetni az EU-nak a hitelt, akkor majd a tagállamoknak kell visszafizetni az alaptőkét és a kamatokat a pénzügyi piacoknak. Azzal, hogy a hitel visszafizetését az oroszok háború utáni jóvátételéhez kötötték, Orbán szerint az EU-s országok pénzügyileg váltak érdekeltté Oroszország legyőzésében.

Orbán szerint a magyar kormányra nagyobb feladat vár, mint Horthy Miklósra és Tisza Istvánra, nekik ugyanis nem sikerült kimaradniuk a világháborúkból. A miniszterelnök kifejtette, hogy az első világháború előtt is meg voltak győződve az európai állampolgárok arról, hogy a vezetőik „csak nem lesznek olyan hülyék, hogy belevigyenek a háborúba”, aztán belevitték őket.

Az EU hanyatlásáról is hosszasan értekezett, miszerint nem tudni, ki a felelős, melyik kérdésben, és nem lehet döntéseket hozni. Régen az Európai Tanács megbeszélt valamit, azt végrehajtotta az Európai Bizottság, de Orbán szerint ez ma már nincs így, az EU dezintegrálódik. Mikor felmerült a kérdés, hogy ki kell-e lépni az EU-ból, azt mondta, ez mindig napirenden van. Hozzátette ugyanakkor, hogy a piac miatt még akkor is megéri bent maradni, ha nettó befizetőkké válunk.