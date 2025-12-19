Pokrócokat lopott egy kutyapártos Schmidt Mária étterméből és hajléktalanoknak osztogatta szét

A lopás pillanata

„A NER szétlopta az országot, mi (...) visszalopjuk”.

Ennek a szlogennek a szellemében videózta le a kutyapártos Sándor Balázs, ahogy egy hajléktalannak ajándékoz egy pokrócot, amit előtte Schmidt Mária bel-budai étterméből, a Marischkából lopott el, ahol az a teraszra kiülő vendégeknek volt kikészítve. Magát a forraltborozás örve alatt elkövetett lopást is felvették.

A fiatal politikus - aki korábban Tiborcz István luxushiteleiből lopott vécépapírt, hogy utána a Péterfy kórház papírmentes vécéjébe vigye át a szajrét - így indokolta az új, pokrócos akcióját

„Mert a kormány a szociálpolitikával sem foglalkozik.”

A videóban bemutatta a családjával együtt 133 milliárd forint becsült vagyonnal rendelkező Schmidtet mint az „Orbán-klán egyik fő ideológusát”, az Orbán-család nagyon jó barátját és az ország egyetlen női oligarcháját, majd vásárolt párfajta élelmiszert a pokróc mellé és a csomagot odaadta egy hajléktalannak.

A párt közleménye ezt polgári-politikusi engedetlenségi akciónak, illetve a közvagyon visszalopását célzó népi igazságszolgáltatási akciónak nevezte. Ez volt a vécépapíros akció: