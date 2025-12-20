A Fidesz Radics Bélát indítja Hadházy és Magyar Péter kabinetfőnöke ellen a budapesti 6-os körzetben

Radics Béla lesz a Fidesz jelöltje a VII. kerület északi és a XIV. kerület déli részét is magába foglaló budapesti 6-os választókerületnek.

A politikus ezt maga posztolta ki pénteken este.

Radics Béla jelenleg az erzsébetvárosi önkormányzatban és a fővárosi közgyűlésben politizál. Itt olvashatnak róla cikkeket.

A választókerületben indul Hadházy Ákos és Magyar Péter kabinetfőnöke, Velkey György László is.