Államtitkári ajánlásra, két nap alatt kapott 300 millió közpénzt az a „kutatóközpont”, amely hamisnak nevezte az október 23-i légifelvételt a tiszás tömegről

Két nap alatt döntöttek az illetékesek a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont 300 millió forintos közpénzes támogatásáról. Ez az a szervezet, amely az október 23-i tömegekről folyó információs háborúban hamisnak nevezte az elhíresült légifelvételt a tiszás rendezvényről.

Mindezt az RTL Híradó közölte, a riportjuk szerint a pénzt helyettes államtitkári ajánlásra, nem nyílt pályázaton, hanem egyedi döntésre kapta meg a Kutatóközpont a Bethlen Gábor Alapkezelőtől.

Forrás: Tisza párt Facebook

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 300 milliót kaptak, de azt nem, hogy milyen módon. A szervezettel kapcsolatosan nem ez az egyetlen furcsaság. Az irodájukat nem találni, nem ismerik őket abban a lakóházban, ahova be vannak jegyezve, és a honlapjuk is csak akkor indult, amikor hamisnak nevezték a légifelvételt.



