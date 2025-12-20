Az Egyesült Államok megtorló csapásokat mért az Iszlám Államra Szíriában

Az amerikai hadsereg pénteken több csapást indított Szíriában több tucat Iszlám Államhoz kötődő célpont ellen, megtorlásul egy korábbi támadásért – közölték amerikai tisztviselők. Az Egyesült Államok vezette koalíció az elmúlt hónapokban légicsapásokat és szárazföldi műveleteket hajtott végre Szíriában az Iszlám Állam egyes tagjai ellen, gyakran a szíriai biztonsági erők bevonásával – írja a Reuters.

Donald Trump korábban megtorlást ígért, miután a múlt hétvégén egy feltételezhetően az Iszlám Államhoz kötődő támadásban két amerikai szárazföldi katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában. Pete Hegseth védelmi miniszter közölte: a csapások „Iszlám Állam-harcosokat, infrastruktúrát és fegyverraktárakat” vettek célba, és a művelet neve OPERATION HAWKEYE STRIKE volt. „Ez nem egy háború kezdete – ez a bosszú kinyilvánítása” – mondta Hegseth.

„Ma vadásztunk, és megöltük az ellenségeinket. Sokukat. És folytatni fogjuk” – tette hozzá.

Trump a közösségi médiában azt írta, hogy a szíriai kormány teljes mértékben támogatja a csapásokat, és hogy az Egyesült Államok jelenleg egy „nagyon komoly megtorlást” hajt végre. Egy péntek esti, észak-karolinai beszédében Trump „óriási csapásnak” nevezte az akciót az Iszlám Állam azon tagjai ellen, akiket az Egyesült Államok a december 13-i, koalíciós erők elleni támadással vádol.

Egy amerikai tisztviselő szerint a támadásokat amerikai F–15 és A–10 típusú repülőgépek, Apache harci helikopterek, valamint HIMARS rakétarendszerek hajtották végre. A szíriai külügyminisztérium közleménye szerint Szíria megerősítette „szilárd elkötelezettségét” az Iszlám Állam elleni harc mellett, és annak biztosítását, hogy a szervezetnek „ne legyenek biztonságos menedékei szíriai területen”.

Az amerikai hadsereg szerint szombaton két amerikai szárazföldi katona és egy civil tolmács halt meg a közép-szíriai Palmüra városában, amikor egy támadó amerikai és szíriai erők konvoját vette célba, mielőtt lelőtték. A támadásban további három amerikai katona is megsebesült. A szíriai belügyminisztérium közlése szerint a támadó a szíriai biztonsági erők tagja volt, akit az Iszlám Állammal való szimpatizálással gyanúsítottak.