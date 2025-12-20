Borízű hang #251 [hossz]: Másfél milliós kardigánban az Orczy közvécében

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ünnepi, exkluzív kínai bejglirecepttel (kínaibejgli-recepttel) szerelt különszámunk, amelyben hallgatóival mély érzelmi, már-már családias viszonyban lévő műsorunk Adekvát Karácsonyi Ünnepeket és Kompetens Új esztendőt Kíván mindenkinek, aki megérdemli.

00:24 Üdvözöljük a nehézségeket! Uj Péter és az influenzaoltás. Ahány házirovos, annyi szokás.

05:50 Szoboszlai 38 a Guardian listáján. Végül azt is Dembelé nyerte.

11:19 Kínai bejgli.

15:30 Aján Tamás 300 000 dollárja. Miért lop, akinek már van elég pénze?

21:29 Gyárfás Tamás vityillója. Kétmillió forint semmire sem elég! A másfél milliós Brunello Cuccinelli kardigán.

26:28 Kismatolcsy és Melós Nikol nagyobb impulzusvásárlásai. A Rákay Philip szájából kilógó kapanyél.

29:51 A Nemzetközi Kézilabda-szövetség tisztújító közgyűlése. Kézilabda Naurun és az Antarktiszon. A foci se jobb.

36:39 Közlekedési szabályok megszegése két lábon és két keréken. Életveszély a körúti biciklisávon.

40:41 Az elektromos turistaquad. Az erősebb kutya a budapesti közlekedésben.

43:36 A Mága Zoltán-modell. Mága és a tao. A Fekete Péter-modell. Rogán Loro Pianában.

50:53 Alger szósz az Auchanból.

54:11 A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében. De vajon mit tennének a Humanisták? Élményvécék az atlétikai stadionnál.

A kedves Nagyelőfizetők (Kör és Közösség díjcsomagok) az alábbiaban máris láthatják, hallhatják a műsort. Az ő kedves támogatásukat, érdeklődésüket, kitartásukat, satöbbijüket ezúton is köszönjük. A többieknek pedig szeretnénk ajánlani az előfizetést, tisztelettel, mert attól, mink, a független, szabad sajtó is életben maradunk, és számos hasznos dolgot bírhatunk még csinálni. Plusz mgé nem is kell várniuk még egy napot, amikor ők is meghallgathatják/megnézhetik a legfrissebb Borízűt. (Némileg rövidített változatban,. ráadásul.)

(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)