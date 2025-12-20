Borízű hang #251 [hossz]: Másfél milliós kardigánban az Orczy közvécében

Ünnepi, exkluzív kínai bejglirecepttel (kínaibejgli-recepttel) szerelt különszámunk, amelyben hallgatóival mély érzelmi, már-már családias viszonyban lévő műsorunk Adekvát Karácsonyi Ünnepeket és Kompetens Új esztendőt Kíván mindenkinek, aki megérdemli.
A kedves Nagyelőfizetők (Kör és Közösség díjcsomagok) az alábbiaban máris láthatják, hallgatják a műsort.
(Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
A hegedűs koncertjeibe olyan „közhasznú egyesületek” tolják a pénzt, amikben a művészeti vezetője és a menedzsere is ott ül. Már kapott is egy 30 milliós támogatást, miután a kampány alatt jótékonysági koncerteken zenélt fideszes jelöltek oldalán.
Ugyanazt a márkát szereti, amit Vlagyimir Putyin.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.
Mohamedek között, Keith Richards és Yves Saint Laurent nyomában. Igazság és hitelesség a belső sávban. Nyelvtudomány és esztétikai terror. Pápázás. Tusfürdőmaffia a siralomházban.
A 444 gondozásában megjelent A kínai konyha kultúrtörténete könyvbemutatóján Vida Kata gasztroblogger beszélgetett Keve Márton kreatív séffel és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával, többek közt arról, hogyan változott Budapesten a kínai gasztronómiai felhozatal, és mik a legizgalmasabb helyek most. Beszéltünk a legfontosabb hozzávalókról, hogy mit kell vásárolni egy alaprecepthez, és főleg miért érdemes kínait enni.