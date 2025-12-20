Fideszes politikusok nemzetiszín szalagokkal, büszkén átadták egy magánvállalkozó magánvállalkozásban felújított Mol-kútját

A Nógrád Vármegyei Közgyűlés fideszes elnöke, Skuczi Nándor posztolta ki, hogy mások mellett ő és Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő is büszkén pózolnak egy felújított Mol-kút előtt Pásztón.

A kommentelők sorra értetlenkednek, hogy mit keresnek egy magánberuházás mellett a politikusok, Skuczi egyiküknek válaszolt is kommentben, azaz választ pont nem adott a kérdésre, de legalább őszinte volt:

„A felújítást a tulajdonos készíttette. Többen is, meghívott vendégek voltunk.”

Egyébként ha nagyon szigorúak vagyunk, végül is volt köze az államnak (Fidesznek) a felújításhoz, a megyei lapban megjelent PR-cikkből ugyanis kiderül, hogy „az ünnepélyes megnyitón Becsó Zsolt országgyűlési képviselő elmondta, hogy a fejlesztés a Demján 1+1 Beruházás-élénkítő Támogatási Program támogatásával valósult meg, ami a kormányzat részéről egy nagyszerű gazdaságélénkítő lehetőség”.