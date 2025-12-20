Fideszmentes kampánykiadvánnyal kampányol a Fidesz pécsi képviselőjelöltje

Cziráki Attila, a pécsi Fidesz képviselőjelöltje olyan kampánykiadványt adott ki, amiben semmi nem utal arra, hogy a Fidesz fogja indítani a 2026-os választáson – szúrta ki a Telex. A négyoldalas szórólapon nincsenek pártlogók, és a biztonság kedvéért a Czirákival közös fotón látható Lázár János nevét sem írták le.

Cziráki a kampánykiadványában közös fotón szerepel Péterffy Attila független polgármesterrel is, amihez azt írták: „Péterffy Attila is elkötelezett az új Szív- és Érgyógyászati Centrum mellett”. A péntek reggel pécsi postaládákba dobott szórólapoktól a független polgármester ezután külön Facebook-bejegyzésben határolódott el. Mint írta, „pártoktól független pécsi polgármesterként, minden olyan kezdeményezést pártpolitikai hovatartozástól függetlenül támogatok, amely a pécsiek érdekeit szolgálja vagy segíti. Így az említett intézmény megvalósulását is támogatom.”

„Ez azonban nem jelenti a jelölt személyes támogatását. Nincs szükség félreértésekre okot adó, előzetes egyeztetés nélküli kampányanyagokra!”

Múlt héten a kormánypártokhoz köthető ismert pécsiek kérték fel Czirákit, hogy induljon a választáson, majd a pécsi Fidesz támogatását is megkapta, hivatalosan azonban még nem a párt jelöltje. Ez elvileg magyarázhatja a pártlogók hiányát a szórólapon, aminek felelős kiadójaként a szívgyógyász professzort adták meg, de Cziráki közben az aláírásánál azt is jelzi, hogy indul a 2026-os parlamenti választáson.