Gyerekpornográfiával kapcsolatos feljelentést is tartalmaznak az Epstein-akták, amit az FBI figyelmen kívül hagyott

külföld
Egy 1996-os gyermekpornográfiával kapcsolatos feljelentést is tartalmaznak az Epstein-akták, amit az FBI figyelmen kívül hagyott – írja a New York Times. Az újonnan nyilvánosságra hozott iratok megmutatják, miként sürgette Maria Farmer – aki az 1990-es években Jeffrey Epsteinnél dolgozott – az FBI-t, hogy vizsgálja ki a férfit. Az ügy éveken át nem vezetett sehová.

Fotó: -/AFP

A nő, aki korábban Jeffrey Epstein alkalmazásában állt, 1996-ban panaszt tett az FBI-nál Epstein „gyermekpornográfia iránti érdeklődése” miatt – mintegy egy évtizeddel azelőtt, hogy a hatóságok komolyabban vizsgálni kezdték volna ragadozó viselkedését.

Maria Farmer évek óta azt állította, hogy 1996 nyarán felhívta a szövetségi nyomozókat, ám az FBI soha nem ismerte el nyilvánosan az eredeti bejelentését – még Farmer előtt sem. Az Epstein-ügyet figyelemmel kísérők közül néhányan azzal vádolták, hogy kitalálta a történetet. Miután pénteken több ezer Epstein-aktát hoztak nyilvánosságra, a lap megkereste Farmert a jelentés kapcsán. Farmer sírva fakadt.

„Harminc éve várok” – mondta. – „Nem tudom elhinni. Többé nem nevezhetnek hazugnak.”

Farmer elmondta, hálás azért, hogy „igazolást nyert”, ugyanakkor összetört szívvel gondol arra, hogy az FBI csak évekkel a bejelentése után tett lépéseket Epstein megállítására. „Szégyellniük kellene magukat” – mondta Farmer, majd hozzátette: „Ezeknek a kislányoknak mind ártottak. Ez az a rész, ami teljesen összetör.” Az FBI nem reagált még a lap megkeresésére..

Brad Edwards, aki számos Epstein-áldozat jogi képviseletét látta el, péntek este arról beszélt, hogy „teljes körű vizsgálatot kell indítani minden egyes kormányzati alkalmazott ellen, aki tudott erről a dokumentumról, és mégis hagyta, hogy az a narratíva terjedjen el, miszerint nem is létezett” – mondta Edwards.

Az újonnan közzétett jelentésben Farmer neve ki van takarva, és csupán „hivatásos művészként” hivatkoznak rá. Epstein azért alkalmazta, hogy műtárgyakat szerezzen be számára. A panasz szerint Farmer fotókat készített fiatalabb húgairól – akik akkor 16 és 12 évesek voltak – saját művészeti munkáihoz. Farmer egy interjúban pontosította, hogy a képek között meztelen fotók is voltak. „Epstein ellopta a fotókat és a negatívokat” – áll az FBI kézzel írt jelentésében.

A dokumentum szerint Epstein arra is kérte Farmert, hogy fiatal lányokról készítsen képeket uszodákban, és azzal fenyegette meg, hogy „felgyújtja a házát”, ha bárkinek beszél a fotókról. Farmer elmondása szerint egy évtizedig nem hallott az FBI-tól, egészen addig, amíg egy átfogóbb nyomozás nem indult, ami végül Epstein 2008-as floridai vádalkujával zárult. Azt mondta, rettegésben élt, miután megpróbálta feljelenteni Epsteint.

Farmer azt mondta, 1995-ben látta Trumpot Epstein manhattani irodájában. Futónadrágot viselt, és elmondása szerint Trump belépett az irodába, majd fölé hajolt, és a csupasz lábait bámulta. Ezután Epstein lépett be a helyiségbe, és Farmer visszaemlékezése szerint ezt mondta Trumpnak: „Nem, nem. Ő nem neked van itt.” Miután a két férfi elhagyta a szobát, Farmer szerint hallotta, amint Trump azt mondja, hogy azt hitte, a lány 16 éves. A Fehér Ház tagadta Farmer beszámolóját.

Farmer végül megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, miután – elmondása szerint – Epstein és Ghislaine Maxwell szexuálisan bántalmazták. Ekkor fedezte fel, hogy húgairól készült meztelen fotók eltűntek.

