Hétvégi olvasnivalók Bohus csajáról és fokozódó tahóterrorról

A Helyzet: van! ezen a héten a Szőlő utcáról, a kormány áldozathibáztatásáról szólt, ami még a Fidesz bázisát is megosztotta egy új kutatás szerint. A Fidesz érzékelhetett ebből valamit, a botrányról szóló parlamenti vitát ugyanis hajnal kettő körülre időzítette, képviselői pedig el se mentek.
Megszereztük az egykori igazgató, Juhász Péter Pál minisztériumi állásokkal büszkélkedő önéletrajzát, közben újabb gyanúsított került felügyelet alá, a legfőbb ügyész pedig elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. Lemondott az intézet harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója, gyerekrugdosó elődjéről pedig több növendék is elmondta, hogy bántalmazó volt. Egy javítóintézetis fiú a héten azt állította, hogy már évekkel korábban szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek.
Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan. Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik.”
Mindig van lejjebb: az egykori Való Világ-szereplő, aki azzal futott be a Youtube-on, hogy Nyugat-Európában légbokszoló idiótát alakított, most már a narancskommandós Tóth Rolanddal együtt szidja az Orbán-kormány ellenségeit.
Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit.
Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.
Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon. Bolla Tibor az évvégi vezetőségi ünnepségén bukkant fel. Korábban azért kellett távoznia, mert szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépül bűnszervezettel, akik egy rakás politikust fizettek le. Az új vezér nem érzi problémásnak a meghívást, állítása szerint csak kolbászokról szokott egyeztetni Bollával.
Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja. A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.
A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.
Meglepő fordulattal, de az uniós vezetők sikerével ért véget az EU-csúcs. Az éjszaka legnagyobb nyertese a belga miniszterelnök, legnagyobb vesztese pedig a német kancellár lett. Az alternatív kommunikációt folytató magyar miniszterelnöknek be kellett érnie a szimbolikus ellenállással.
A miniszterelnök a kireptetett kegyencjárat előtt tartott sajtótájékoztatón már azt pedzegette, hogy a kormánynak fel kell készülnie a nyugati devizatartalékok kimenekítésére, továbbá valamiért azt is elfelejtette, hogy ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban.
Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok. Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.
Nemzetpolitikai csavarok az Orbán-rendszer 16. évében: magyarellenes politikusok támogatása mellett sikerült nem felszólalni a kárpátaljaiak és a felvidéki magyarok érdekében, végül leszlovákozni egy magyar nőt.
Soha nem voltunk olyan közül a háború lezárásához, mint most – mondják Washingtontól Berlinig, az ukránok mindjárt alá is írnák a megállapodást. Kivel szemben játszik Európa, és mi venné rá a Kremlt a megegyezésre? Itt a globális békeoptimizmus, csak azt felejtik el, hogy ehhez az oroszok is kellenének.
Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja – tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.
A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni: A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.
A BBC Magyar Adásának korabeli adásait, és a magyar szélsőjobboldali lapokban azokra reflektáló cikkeket, valamint ismert és ismeretlen emberek naplóit dolgozza fel Kunt Gergely könyve, Az Auschwitz-kód.
Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.
A kormánypárti szavazók 11 százaléka szerint rosszul reagálta le a kormány a botrányt.
A levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem volt jelen, így fél óra alatt véget is ért.
Az ígérte, minden visszaélést felfednek.
A Szőlő utca volt igazgatója a dokumentumok szerint az első és a második Orbán-kormány több minisztériumának is dolgozott mellékállásban, vagy megbízási szerződés alapján. Feltűnik egy újabb személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cég is, ahol „humán vezető” volt.
A gyanú szerint a nevelőnő tudomással bírt arról, hogy az intézet vezetője szexuális bűncselekményt követett el az egyik növendék sérelmére, ám ahelyett, hogy jelzési, feljelentési kötelezettségeit teljesítette volna, közölte a cselekményt elkövető igazgatóval, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről.
A sértettek között „olyan személyek is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be”, írta egy parlamenti képviselőnek adott válaszában.
Varga László Balázst múlt héten nevezték ki. Az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly az után mondott le, hogy kikerült róla egy videó, amin durván bántalmazott egy gyereket.
Újabb vallomások Kovács-Buna Károly ellen, más fiúkat is rugdosott, hiába feküdtek magzatpózban a földön.
Czener Krisztián erről Juhász Péter Juhinak beszélt egy videóban. Azt mondta, a Szőlő utca volt igazgatójának élettársától tudott a prostitúcióra kényszerített lányokról.
A Fővárosi Közgyűlés a jövő évi költségvetésről vitázott. Nehezített körülmények között.
A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.
A miniszterelnök az EU-csúcs után nyilatkozott a döntésről. Szerinte azzal, hogy a hitel visszafizetését az oroszok háború utáni jóvátételéhez kötötték, az EU-s országok pénzügyileg váltak érdekeltté Oroszország legyőzésében.
Idáig azt még nem tagadták, hogy Oroszország az agresszor.
A fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.
Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.
Nemzetpolitikai csavarok az Orbán-rendszer 16. évében: magyarellenes politikusok támogatása mellett sikerült nem felszólalni a kárpátaljaiak és a felvidéki magyarok érdekében, végül leszlovákozni egy magyar nőt.
Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.
A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.
2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki.
A BBC Magyar Adásának korabeli adásait, és a magyar szélsőjobboldali lapokban azokra reflektáló cikkeket, valamint ismert és ismeretlen emberek naplóit dolgozza fel Kunt Gergely könyve, Az Auschwitz-kód.