Hétvégi olvasnivalók Bohus csajáról és fokozódó tahóterrorról

Szőlő

A Helyzet: van! ezen a héten a Szőlő utcáról, a kormány áldozathibáztatásáról szólt, ami még a Fidesz bázisát is megosztotta egy új kutatás szerint. A Fidesz érzékelhetett ebből valamit, a botrányról szóló parlamenti vitát ugyanis hajnal kettő körülre időzítette, képviselői pedig el se mentek.

Orbán annak tudja be a Szőlő utcai letartóztatásokat, hogy a kormány teszi a dolgát.

Vita a Szőlő utcáról Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Megszereztük az egykori igazgató, Juhász Péter Pál minisztériumi állásokkal büszkélkedő önéletrajzát, közben újabb gyanúsított került felügyelet alá, a legfőbb ügyész pedig elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. Lemondott az intézet harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója, gyerekrugdosó elődjéről pedig több növendék is elmondta, hogy bántalmazó volt. Egy javítóintézetis fiú a héten azt állította, hogy már évekkel korábban szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Propaganda

Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan. Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Mindig van lejjebb: az egykori Való Világ-szereplő, aki azzal futott be a Youtube-on, hogy Nyugat-Európában légbokszoló idiótát alakított, most már a narancskommandós Tóth Rolanddal együtt szidja az Orbán-kormány ellenségeit.

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit.

Szexuális kényszer, erőszak?

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Politika

Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon. Bolla Tibor az évvégi vezetőségi ünnepségén bukkant fel. Korábban azért kellett távoznia, mert szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépül bűnszervezettel, akik egy rakás politikust fizettek le. Az új vezér nem érzi problémásnak a meghívást, állítása szerint csak kolbászokról szokott egyeztetni Bollával.

A Fidesz-frakción kívül mindenki megszavazta Budapest 2026. évi költségvetését.

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja. A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Fotó: Bankó Gábor/444

A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.

Fotó: Németh Dániel/444

Szövetségesek

Meglepő fordulattal, de az uniós vezetők sikerével ért véget az EU-csúcs. Az éjszaka legnagyobb nyertese a belga miniszterelnök, legnagyobb vesztese pedig a német kancellár lett. Az alternatív kommunikációt folytató magyar miniszterelnöknek be kellett érnie a szimbolikus ellenállással.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

A miniszterelnök a kireptetett kegyencjárat előtt tartott sajtótájékoztatón már azt pedzegette, hogy a kormánynak fel kell készülnie a nyugati devizatartalékok kimenekítésére, továbbá valamiért azt is elfelejtette, hogy ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban.

Az év végén 400 milliárd forintnyi uniós támogatást bukik el Magyarország.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart az EU-csúcs után Fotó: JONAS ROOSENS/ANP via AFP

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok. Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

Fotó: JARNO ARTIKA/AFP

Nemzetpolitikai csavarok az Orbán-rendszer 16. évében: magyarellenes politikusok támogatása mellett sikerült nem felszólalni a kárpátaljaiak és a felvidéki magyarok érdekében, végül leszlovákozni egy magyar nőt.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Külpolitika

Soha nem voltunk olyan közül a háború lezárásához, mint most – mondják Washingtontól Berlinig, az ukránok mindjárt alá is írnák a megállapodást. Kivel szemben játszik Európa, és mi venné rá a Kremlt a megegyezésre? Itt a globális békeoptimizmus, csak azt felejtik el, hogy ehhez az oroszok is kellenének.

Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve.

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Állat

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja – tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.

Sport

A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni: A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.

Hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

Fotó: Jacob King/PA Images via Reuters Connect

Rádióháború ‘44-ben

A BBC Magyar Adásának korabeli adásait, és a magyar szélsőjobboldali lapokban azokra reflektáló cikkeket, valamint ismert és ismeretlen emberek naplóit dolgozza fel Kunt Gergely könyve, Az Auschwitz-kód.