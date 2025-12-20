Hétvégi olvasnivalók Bohus csajáról és fokozódó tahóterrorról

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hét legfontosabb cikkeivel. Több hírlevelünk is van, ezek itt elérhetők.

Szőlő

A Helyzet: van! ezen a héten a Szőlő utcáról, a kormány áldozathibáztatásáról szólt, ami még a Fidesz bázisát is megosztotta egy új kutatás szerint. A Fidesz érzékelhetett ebből valamit, a botrányról szóló parlamenti vitát ugyanis hajnal kettő körülre időzítette, képviselői pedig el se mentek.

Vita a Szőlő utcáról
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Megszereztük az egykori igazgató, Juhász Péter Pál minisztériumi állásokkal büszkélkedő önéletrajzát, közben újabb gyanúsított került felügyelet alá, a legfőbb ügyész pedig elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. Lemondott az intézet harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója, gyerekrugdosó elődjéről pedig több növendék is elmondta, hogy bántalmazó volt. Egy javítóintézetis fiú a héten azt állította, hogy már évekkel korábban szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Propaganda

Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan. Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Mindig van lejjebb: az egykori Való Világ-szereplő, aki azzal futott be a Youtube-on, hogy Nyugat-Európában légbokszoló idiótát alakított, most már a narancskommandós Tóth Rolanddal együtt szidja az Orbán-kormány ellenségeit.

Forrás: Tiv Tivy/Facebook

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával. Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit.

Forrás

Szexuális kényszer, erőszak?

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Politika

Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon. Bolla Tibor az évvégi vezetőségi ünnepségén bukkant fel. Korábban azért kellett távoznia, mert szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépül bűnszervezettel, akik egy rakás politikust fizettek le. Az új vezér nem érzi problémásnak a meghívást, állítása szerint csak kolbászokról szokott egyeztetni Bollával.

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja. A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Fotó: Bankó Gábor/444

A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.

Fotó: Németh Dániel/444

Szövetségesek

Meglepő fordulattal, de az uniós vezetők sikerével ért véget az EU-csúcs. Az éjszaka legnagyobb nyertese a belga miniszterelnök, legnagyobb vesztese pedig a német kancellár lett. Az alternatív kommunikációt folytató magyar miniszterelnöknek be kellett érnie a szimbolikus ellenállással.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: JOHN THYS/AFP

A miniszterelnök a kireptetett kegyencjárat előtt tartott sajtótájékoztatón már azt pedzegette, hogy a kormánynak fel kell készülnie a nyugati devizatartalékok kimenekítésére, továbbá valamiért azt is elfelejtette, hogy ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart az EU-csúcs után
Fotó: JONAS ROOSENS/ANP via AFP

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok. Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

Fotó: JARNO ARTIKA/AFP

Nemzetpolitikai csavarok az Orbán-rendszer 16. évében: magyarellenes politikusok támogatása mellett sikerült nem felszólalni a kárpátaljaiak és a felvidéki magyarok érdekében, végül leszlovákozni egy magyar nőt.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Külpolitika

Soha nem voltunk olyan közül a háború lezárásához, mint most – mondják Washingtontól Berlinig, az ukránok mindjárt alá is írnák a megállapodást. Kivel szemben játszik Európa, és mi venné rá a Kremlt a megegyezésre? Itt a globális békeoptimizmus, csak azt felejtik el, hogy ehhez az oroszok is kellenének.

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Fotó: STR/AFP

Állat

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja – tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.

Sport

A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni: A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.

Fotó: Jacob King/PA Images via Reuters Connect

Rádióháború ‘44-ben

A BBC Magyar Adásának korabeli adásait, és a magyar szélsőjobboldali lapokban azokra reflektáló cikkeket, valamint ismert és ismeretlen emberek naplóit dolgozza fel Kunt Gergely könyve, Az Auschwitz-kód.

reggel 4 propaganda mke Juhász Péter Pál eu hírlevél 444 hírlevél eu-csúcs orbán viktor szőlő utcA Szőlő utcai botrány Lázár János pócs jános reggel 4 MKE ügy Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek
Videó

Áldozatokat is hibáztat a kormány a Szőlő utcában

Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.

Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a Szőlő utca ügye

A kormánypárti szavazók 11 százaléka szerint rosszul reagálta le a kormány a botrányt.

Bódog Bálint
POLITIKA

Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló vita az Országgyűlésben

A levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem volt jelen, így fél óra alatt véget is ért.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán annak tudja be a Szőlő utcai letartóztatásokat, hogy a kormány teszi a dolgát

Az ígérte, minden visszaélést felfednek.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

„Keresem a jót és szerethetőt abban is, aki a margóra szorult” – megszereztük Juhász Péter Pál minisztériumi állásokkal büszkélkedő önéletrajzát

A Szőlő utca volt igazgatója a dokumentumok szerint az első és a második Orbán-kormány több minisztériumának is dolgozott mellékállásban, vagy megbízási szerződés alapján. Feltűnik egy újabb személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cég is, ahol „humán vezető” volt.

Bábel Vilmos
bűnügy

A Szőlő utcai ügy újabb gyanúsítottja került házi őrizetnek megfelelő felügyelet alá

A gyanú szerint a nevelőnő tudomással bírt arról, hogy az intézet vezetője szexuális bűncselekményt követett el az egyik növendék sérelmére, ám ahelyett, hogy jelzési, feljelentési kötelezettségeit teljesítette volna, közölte a cselekményt elkövető igazgatóval, hogy a fiatalkorú beszámolt neki a történtekről.

Bábel Vilmos
bűnügy

A legfőbb ügyész elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben

A sértettek között „olyan személyek is vannak, akik a sérelmükre elkövetett bűncselekmények időpontjában a tizennyolcadik életévüket még nem töltötték be”, írta egy parlamenti képviselőnek adott válaszában.

Haász János
belföld

Lemondott a Szőlő utca harmadik, múlt héten kinevezett igazgatója is

Varga László Balázst múlt héten nevezték ki. Az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly az után mondott le, hogy kikerült róla egy videó, amin durván bántalmazott egy gyereket.

Mészáros Juli
belföld

Gyerekrugdosó Szőlő utcai igazgató: „Szívügyemnek tekintettem ezt a munkát, azért a gyerekeket szerettem”

Újabb vallomások Kovács-Buna Károly ellen, más fiúkat is rugdosott, hiába feküdtek magzatpózban a földön.

Kolozsi Ádám
belföld

„Ő vette át a pénzt, és ő állt közelebbi kontaktban a lányokkal” – egy javítóintézetis fiú azt állítja, évekkel ezelőtt szólt Juhász Péter Pál ügyeiről a nevelőinek

Czener Krisztián erről Juhász Péter Juhinak beszélt egy videóban. Azt mondta, a Szőlő utca volt igazgatójának élettársától tudott a prostitúcióra kényszerített lányokról.

Bábel Vilmos
bűnügy

Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan

Mit tehet, aki szerint a gyerekekben kárt tesz egy plakát? Mit mondott neki a polgármester és a rendőrség? Megkérdeztük a Kormányzati Tájékoztatási Központot is, hogy nem akarják-e az iskolák környékét kihagyni a kampányból, mire közölték, nekik nincsenek „háborús plakátjaik.”

Windisch Judit
POLITIKA

Fokozzák a tahóterrort: már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja

Mindig van lejjebb: az egykori Való Világ-szereplő, aki azzal futott be a Youtube-on, hogy Nyugat-Európában légbokszoló idiótát alakított, most már a narancskommandós Tóth Rolanddal együtt szidja az Orbán-kormány ellenségeit.

Herczeg Márk
idióta rekordok
Videó

A fideszes képviselő, aki olyat tud, ami Orbánnak se menne

Orbán Viktor szerint Pócs János verhetetlen az új kommunikációs környezetben. Nemrég megkérdeztük a képviselőt, hogy néznek ki a forgatások a Magyar Péter-figurával.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Bayer Zsolt szerint a mihaszna Z-generáció a TikTokon törli el a múltat – miközben a Fidesz épp tiktokozásra képzi a jelöltjeit

Bayer Zsolt nyilvánvalóan nem követi a fiatalok megértésére felszólító Orbán Viktor és a tiktokozni képtelen jelöltjeit lecserélő Fidesz munkásságát.

Bódog Bálint
POLITIKA

„Igen, egy intoleráns fasz voltam veled akkor, és nem ezt érdemelted, és senki sem érdemli meg, hogy semmibe vegyék a saját akaratát!”

Miért nem törvénysértés egy nővel annak akarata ellenére szexelni? Mi a különbség kényszerítés és erőszak között? Hogyan nehezíti a szexuális molesztálást átéltek helyzetét az egészségügy, a hatóságok, az igazságszolgáltatás? Rengeteg kérdést kinyitott a Képzőművészeti Egyetemen történt botrány, amely miatt már a kormánypárt is mozgolódik.

Bódog Bálint, Benics Márk
belföld

Karácsony májusban menesztette a bűnözők közé keveredett BKV-vezért, de ő visszamászhatott az ablakon

Bolla Tibor az évvégi vezetőségi ünnepségén bukkant fel. Korábban azért kellett távoznia, mert szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépül bűnszervezettel, akik egy rakás politikust fizettek le. Az új vezér nem érzi problémásnak a meghívást, állítása szerint csak kolbászokról szokott egyeztetni Bollával.

Németh Dániel, Ács Dániel
bűnügy

A Fidesz-frakción kívül mindenki megszavazta Budapest 2026. évi költségvetését

A Fővárosi Közgyűlés a jövő évi költségvetésről vitázott. Nehezített körülmények között.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA

Lázár János bizalmasa által vezetett céggel szállt be a hulladékbizniszbe a NER

A tőzsdén jegyzett Vertikal Nyrt.-ben részesedést szerző Hodler Capital Kft. története jó példa arra, hogyan olvad össze az állami és magánszektor egy irodaház harmadik emeletén. A cégcsoportban a kormányhoz közel álló üzleti elit és a NER-es felső-középvezetői réteg számos tagja felbukkan.

Haász János
gazdaság

Orbán a lelátóról nézte, ahogyan az uniós vezetők megegyeznek Ukrajna finanszírozásáról

Meglepő fordulattal, de az uniós vezetők sikerével ért véget az EU-csúcs. Az éjszaka legnagyobb nyertese a belga miniszterelnök, legnagyobb vesztese pedig a német kancellár lett. Az alternatív kommunikációt folytató magyar miniszterelnöknek be kellett érnie a szimbolikus ellenállással.

Molnár Kristóf
eu

Bejött a washingtoni kegyencjárat: Orbánék az EU-csúcson is bevetették az influenszereket, hogy a külpolitikai témák pörgetésével nyomják el a kedvezőtlen, belpolitikai témákat

A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Orbán: A kormány felkészült a nyugati devizatartalékok kimenekítésére

A miniszterelnök az EU-csúcs után nyilatkozott a döntésről. Szerinte azzal, hogy a hitel visszafizetését az oroszok háború utáni jóvátételéhez kötötték, az EU-s országok pénzügyileg váltak érdekeltté Oroszország legyőzésében.

Bódog Bálint
POLITIKA

Orbán Viktor szerint nem világos, ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban

Idáig azt még nem tagadták, hogy Oroszország az agresszor.

Kolozsi Ádám
külföld

Az év végén 400 milliárd forintnyi uniós támogatást bukik el Magyarország

A fejlesztési pénzek egy részét ugyanis csak bizonyos határidőig lehetett volna lehívni, de a jogállamisági aggályok miatt ezt Magyarország nem tudja megtenni.

Benics Márk
gazdaság

Együtt, de Magyarország nélkül kérnek több pénzt az Oroszország elleni védelemre az EU keleti határán fekvő országok

Esélyes, hogy a nyolc ország politikai súlyát is be fogja vetni Brüsszelben azért, hogy a következő hétéves költségvetés egy részét kifejezetten nekik különítsék el.

Takács Lili
külföld

Csak leshették a határon túli magyarok, hogy Orbánék az illiberális szövetség építése közben hogyan (nem) álltak ki értük

Nemzetpolitikai csavarok az Orbán-rendszer 16. évében: magyarellenes politikusok támogatása mellett sikerült nem felszólalni a kárpátaljaiak és a felvidéki magyarok érdekében, végül leszlovákozni egy magyar nőt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Itt a globális békeoptimizmus, csak azt felejtik el, hogy ehhez az oroszok is kellenének

Soha nem voltunk olyan közül a háború lezárásához, mint most – mondják Washingtontól Berlinig, az ukránok mindjárt alá is írnák a megállapodást. Kivel szemben játszik Európa, és mi venné rá a Kremlt a megegyezésre?

Kolozsi Ádám
külföld

Trump kabinetfőnöke szerint az elnök egy alkoholista személyiségjegyeit mutatja, Vance pedig az összeesküvés-elméletek híve

Susie Wiles a Vanity Fairben megjelent interjúsorozatban nem túl kedvező képet fest főnökéről, aki személyes bosszúvágyból kezdeményez büntetőeljárásokat politikai ellenfeleivel szemben, és hazudott, amikor azt mondta, Bill Clinton is járt Epstein szigetén.

Inkei Bence
külföld

Kína pandamegvonással büntetheti Japánt a diplomáciai feszültségek miatt

A pandadiplomácia él és virul: úgy összefeszült Kína és Japán, hogy jövő évtől Japán pandamentes lehet. Aki viszont nem haragítja magára a kínai rezsimet, az ki tud harcolni magának bérpandákat, ezt sikerült elérnie Emmanuel Macronnak is.

Takács Lili
ÁLLAT

Nem akárkivel csajozott be Bohus: a saját unokájával

Féléves unokája lesz a Fővárosi Állatkert népszerű pusztai macskájának új párja - tudta meg a 444. Ez nem gyakori, de nem is példátlan dolog a manulok és az állatkertek világában. Szegény öreg Bohustól még egy almot várnak.

Szily László
ÁLLAT

A lány, aki akár Luke Littlert is képes kilőni – már pörög 2026 első vb-je, de csak ezután jön a java

A javában zajló PDC darts-vb toronymagas esélyese a címvédő-világelső Luke Littler, kihívóból azonban így is akad elég, izgalmasabb és szórakoztatóbb lehet a torna, mint bármikor. Ráadásul magyar játékosnak is szurkolhatunk.

Gazda Albert
sport

Hová tűntek azok a jó kis afrikaiak az NB I.-ből?

2022-ben még az NB II.-ből is volt játékos az Afrika-kupán, most senki.

Tóth-Szenesi Attila
sport

Rádióháború '44-ben

A BBC Magyar Adásának korabeli adásait, és a magyar szélsőjobboldali lapokban azokra reflektáló cikkeket, valamint ismert és ismeretlen emberek naplóit dolgozza fel Kunt Gergely könyve, Az Auschwitz-kód.

Tóth-Szenesi Attila
könyv