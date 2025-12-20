Két év alatt több száz tányért, evőeszközt és tálat lopott el az elnöki palotából Macron főkomornyikja

A francia hatóságok letartóztatták Emmanuel Macron francia elnök főkomornyikját, aki az elmúlt két évben több száz porcelán tányért, evőeszközt és ezüst tálat lopott el az elnöki palotából. Az ügyben a Thomas M. nevű férfi partnerét és egy porcelán-kereskedőt is elfogtak. Mindhárman beismerték tettüket.

Emmanuel Macron Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

A rendőrség szerint Thomas M. óvatosan lopta el a tárgyakat, egyszerre csak egy-egy darabot vitt haza, és akciói után mindig meghamisította a leltárat. Egy ponton azonban már olyan sok tárgy tűnt el, hogy nem lehetett eltitkolni. Ekkor értesítették az elnöki palota biztonsági személyzetét. A rendőrök december 9-én egyszerre vonultak ki Thomas M. és a porcelán-kereskedő lakására.

A razziák során sok ellopott tárgyat meg is találtak a rendőrök. Több tárgyat Thomas M. hálószobájában találtak meg, gondosan becsomagolt állapotban.

Ha vádat emelnek a gyanúsítottak ellen, jövő februárban kezdődhet a tárgyalásuk. (via The Daily Mail)



