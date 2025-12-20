Magyar Péter arra kérte a szegedieket, hogy a karácsonyi asztalnál mondják el, a Tisza az ellenkezőjét csinálja majd, mint amit a Fidesz terjeszt róla

A Tisza Párt nem sokkal Orbán Viktor és Lázár János lázárinfója után a szegedi Széchenyi téren tartott gyűlést. Az eseményre Magyar Péter és az egyaránt felvidéki származású Strompová Viktória és Borbély Alexandra magyar és székely zászlóval, a Nélküled című zeneszám hallgatása közben érkezett meg.

Először Radnai Márk, a Tisza alelnöke szólalt fel. A párt esztergomi képviselőjelöltje egy 17 éves felvidéki fiú történetét mesélte el. Azt mondta, hogy a fiú egy esztergomi fórumon felkérdezte Lázár Jánost, de nem kapott érdemi választ. Deák Dánielék viszont videókban csúfolták ki a fiú tájszólását, akit az iskolában is megaláztak. Radnai azt üzente Lázárnak, hogy a felvidéki magyarságot nem megalázni, hanem megbecsülni kell.

Radnai beszéde után felhívták a színpadra a Tisza Csongrád-Csanád megyei képviselőjelöltjeit. A két szegedi körzet jelöltje beszédet is mondott.

Stumpf Péter, az 1-es számú körzet jelöltje azt mondta, a szegedieket nem lehet megfélemlíteni, ezért van az, hogy a Fidesz az elmúlt 15 évben egyetlen választást sem nyert a városban. „Szeged a Tisza fővárosa és legerősebb bástyája.” A Strompová Viktóriát leszlovákozó Lázárra és annak sokat idézett, szegényekről szóló mondatára utalva pedig azt mondta, aki olyat tesz mint az építési és közlekedési miniszter, „az annyit is ér”.

Gajda Attila, a 2-es számú körzet jelöltje arról beszélt, hogy tavasszal egy új változásnak lehetünk majd tanúi, de „addig még sokat kell dolgozni”. Azt mondta, hogy az orbáni hatalom támogatta George Simiont, parolázik Robert Ficóval és Aleksandar Vucsiccsal, és nehéz helyzetbe sodorja a kárpátaljai magyarokat. Zentai származásúként azzal zárta beszédét, hogy „minden taknyos, zentai tisza-parti gyerek tudja, ha Szegeden árad a Tisza, Zentán is áradni fog”.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szegedi jelöltek után Nagy Ervin felesége, a felvidéki származású Borbély Alexandra színésznő lépett színpadra. Azt mondta, Szlovákiában gyakran rászóltak, hogy ne beszéljen magyarul, ezért alig várta, hogy Magyarországra jöhessen. Bár Magyarországon többen megszólták a tájszólása miatt, mégis itt maradt, és mindent megpróbált, hogy egyenlőnek tartsák a magyarországi magyarok. „Amikor végre elhittem, hogy igazi magyar vagyok, jön egy Lázár János, aki megpróbálja lerombolni ezt a hitemet. De Lázár János nem Magyarország. Nekem a Tisza Magyarország.”

Borbély után a Lázár által leszlovákozott, sárvári tiszás képviselőjelölt Strompová Viktória következett. Azt mondta, magyarként született, magyarként gondolkodik és magyarként álmodik. Amikor Lázár leszlovákozta, akkor megpróbálta elvenni a múltját. Strompová arról beszélt, hogy nemrég Lázárral álmodott. Álmában kezdetben ketten voltak Lázárral, aki elmondta neki a való életben elmondott szlovákozós szövegét. Az álom végén pedig határon túli és anyaországi magyarok csatlakoztak hozzájuk. „Amikor felébredtem, már nem haragudtam Lázárra, mert tudom, hogy a nemzetet nem a gyűlölködő, hanem a csendben, egyenes háttal, önmaguknak maradó emberek tartanak össze.”

Az utolsó felszólaló Magyar Péter volt. A pártelnök azt mondta, Szeged a Tisza egyik fővárosa, és biztos benne, hogy a jövő évi választáson a városban érik el a legjobb eredményüket. A csongrádi képviselőjelöltek felé fordulva arról beszélt, hogy nagy elvárásai vannak feléjük, mert a megyében nem nagyon, hanem nagyon-nagyon kell megverni a fideszeseket.

Magyar több konkrét ígéretet tett a szegedieknek. Azt mondta, a Tisza-kormány nyilvánosságra hozza majd a BYD-megállapodás titkosított részeit, betartatja a kínai autógyártóval a környezetvédelmi előírásokat, megakadályozza, hogy „migránsgettók” létesüljenek a városban, és 2030-ig megépíti a harmadik szegedi hidat.

Magyar utalt a szegedi DPK-gyűlésre, amit „negyedosztályú vásári előadásnak” nevezett. Azt mondta, sajnálja a fideszeseket, mert Orbán Viktor már nem a régi, és csak „temus országjárásokat” tud tartani. „Hogyan hihet ma bárki, bármit el annak az Orbánnak, akit úgy konferálnak fel Szegeden, hogy bárki, bármit, bárhol kérdezhet tőle, miközben egy zárt csarnokban, előre megírt kérdésekre válaszol?”

Magyar beszélt a gyermekvédelemről és Lázár nyilatkozatáról is. Előbbivel kapcsolatban azt mondta, hogy az elmúlt hetekben mindennap szembesültek az emberek a gyermekvédelem összeomlásával, a kialakult botrányokért pedig nem a kormány, hanem „mi, tüntető tízezrek kértünk bocsánatot”. Lázárral kapcsolatban pedig azt mondta, hogy a miniszter „igazi fideszes módon” megkérdőjelezte egy igaz magyar magyarságát, és a szlovákozással magyarok millióit alázta meg.

Gajda Attilához hasonlóan Magyar is beszélt Orbán környező országok vezetőihez fűződő viszonyáról. Azt mondta, „odáig jutottak a fideszes nagyurak, hogy egy magyargyűlölő román elnökjelöltet és egy magyargyűlölő szlovák szocit támogatnak, közben pedig elárulják a kárpátaljai magyarokat”. A Benes-dekrétumos szlovákiai fejleményekre utalva azt mondta, „egy valódi nemzeti kormány egy ilyen gyalázatos jogszabály elfogadása után azonnali távozásra szólítja fel a szlovák nagykövetet”.

A pártelnök beszéde utolsó részére felhívta a színpadra a Tisza felvidéki, erdélyi és vajdasági származású képviselőjelöltjeit, a kárpátaljai származású Gerzsenyi Gabriellát, a párt helyszínen lévő vezetőit és Csongrád megyei képviselőjelöltjeit.

Fotó: Bankó Gábor/444

Zárásként köszönetet mondott azoknak, aki 2025-ben segítették a pártot, és arra kérte a résztvevőket, hogy a karácsonyi asztalnál beszélgessenek a politikáról, és mondják el, hogy „a Tisza a békéért dolgozik, megvédi az illegális migrációtól az országot, adót csökkent, nyugdíjt emel, hazahozza az uniós forrásokat, beindítja a gazdaságot, valamint fejleszti az egészségügyet és az oktatást”.