Rétvári már ott tart fejben, hogy a kommunista, állampárti, elnyomó Magyar Péter ellen küzd a szegény, betiltott, ellenzéki Fidesz

Bravúros történelmipárhuzam-útvesztőbe húzza bele olvasóit Rétvári Bence kormánypárti politikus a Törvényszék által betiltott, full Fidesz-propaganda Bors-különszámot illetően.
A 15 éve kétharmaddal kormányzó, lényegében minden fontos közhatalmi pozíciót a saját embereivel feltöltő, a sajtó nagyrészét, közte a Borsot is megszerző és saját szolgálatába állító Fidesz-KDNP politikusa szerint
Vagyis Rétvári fejében az a helyzet, hogy van Magyar „MSZMP” Péter, aki olyan hatalommal rendelkezik, mint 90 előtt az állampárt, bármit megcsinálhat, betilthat lapokat, a módszere vita helyett az erőszak. És van a szegény, elnyomott, nyílt vitákat hiába kezdeményező Fidesz, amely letarolva, betiltva, bezúzatva is küzd a rendszer ellen, akár börtönt is kockáztatva.
Mondjuk az a része érdekes a párhuzamnak, hogy miért pont 1989-ben járunk, hisz az azutáni évben elég nagy fordulat jött a politikában. Nem tudni, vajon Rétvári ezt belekalkulálta-e az analógiába.
A Bors kiadója egyébként közölte, hogy a tiltás ellenére is terjesztik a különszámot.
Azonnali hatállyal. A politikus kommentárja szerint „magyar bíróság hazug politikai propaganda kapcsán korábban még sosem hozott ilyen döntést”.
A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.
A lap kiadója szerint a terjesztő nem kapott a betiltásra vonatkozó döntést. Magyar Péter szerint semmibe veszik a magyar bíróság döntését.