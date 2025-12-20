Váratlan törvénymódosítással karácsonyra megnyitják a termőföldpiacot a pénzügyi befektetők előtt

Egy alig észrevehető apró módosítással a kormány (illetve a törvénymódosítást elfogadó parlamenti többség) karácsonytól váratlanul megnyitotta a földpiacot a pénzügyi befektető magánszemélyek előtt – írja Szabó László, a Hold Alapkezelő alapítója, aki már évek óta visszavonult a pénzügyi szektorból, és zalai földjein gazdálkodik (bivalyokat tenyészt).

Az online jogtárban valóban hozzáférhető már a „2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról” legújabb, jövő héten, december 24-én hatályba lépő módosítása, amely egyetlen apró alponttal egészíti ki a törvény 13. paragrafusát:

„g) * haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.”

Ez a paragrafus (a 13. ) írja elő, hogy a földvásárlónak magának kell művelnie a megvásárolt földet, és nem engedheti át másnak. A g.) pont a kivételek fölsorolása közé került, tehát december 24-től az is „saját művelésnek” számít, ha valaki haszonbérletbe adja a földet.

Ennek nem sok értelme van, és alapvetően szembemegy a törvény preambulumában is megfogalmazottakkal, valamint a Fidesz által sokat hangoztatott alapelvvel, miszerint a termőföld nem lehet pénzügyi spekuláció tárgya, és annak kell birtokolnia, aki meg is műveli.

„Ez a néhány idézett szó igazi pálfordulás a kormány földügyi szabályozásában. Ezentúl bárki, akinek van hatvanezer forintja és egy hónapja az »Aranykalász« begyűjtésére, vásárlóként jelenhet meg a magyar termőföld piacon. Ne legyenek kétségeink: sokan lesznek. A magyar földpiac gyakorlatilag megnyílt a pénzügyi befektető magánszemélyek előtt” – írja Szabó a Holdblogon.

A Fidesz-frakció kezdeményezte a változtatást

A módosításról a december 16-án kihirdetett, az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló XCVII. számú törvény rendelkezett. Izgalmas lett volna megtudni, hogy mivel indokolta a jogalkotó a módosítást, a törvényjavaslatban ugyanis minden paragrafusnak van egy részletes indokolása. Csakhogy visszakeresve ennek az XCVII. törvénynek az eredeti tervezetét, azt láttuk, hogy abban a parlamentnek november 11-én benyújtott javaslatban ez a paragrafus nem is szerepelt.

Az országgyűlés honlapján a törvénytervezet módosító javaslatai között keresgélve az derült ki, hogy ez a passzus a Font Sándor vezette mezőgazdasági bizottság által november 25-én tárgyalt módosító javaslatcsomagban szerepelt először. Font – akit kerestünk a cikk megjelenése előtt, de a telefont nem vette fel, és sms-ünkre se reagált – erről azt mondta az ülés jegyzőkönyve szerint: „a képviselőtársaim részéről módosító indítvány nem érkezett, így azt nem kell tárgyalnunk, azonban a Fidesz-frakció módosító indítványt szeretne a bizottság nevében benyújtani. Ezt előkészítettük és ki is küldtük a bizottság tagjainak a szokásos formában”.

Font ezután megkérdezte az agrártárca jelenlévő államtitkárát, hogy ismeri-e és a minisztérium támogatja-e ezt a módosítóindítvány-sort, ami Viski József államtitkár mindkétszer igennel felelt. Ehhez a módosításhoz is kellett részletes indokolást fűznie a benyújtó Fidesz-frakciónak, azonban az erről szóló részt elintézték annyival, hogy szinte szó szerint megismételték magának a módosító javaslatnak a szövegét: „16. Nem minősül a használat átengedésének a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 13. § (2) bekezdése új g) pontja értelmében, ha az átengedés haszonbérleti szerződés megkötésével történik.”