Véget ért a VR reggeli műsora, a Happy Hour

Közel egy évtized után véget ér a The VR állandó reggeli műsora, a Happy Hour – írja az IGN. A hírt a készítők, VR Pisti és VR Jani már korábban bejelentették, az utolsó élő adás pedig december 18-án, csütörtökön ment le. Az ezt követő két rész a már megjelent 1999. és a szombati 2000. epizód már felvételről mentek, az utóbbival pedig befejezték a közel egy évtizede tartó műsort.

A készítők egyrészt azzal indokolták a változásokat, hogy már annyi élő közvetítést készítenek, hogy nem bírják energiával, így a „mentális egészségük érdekében” el kellett engedniük a műsort. Másrészt viszont őket is elérte a változás, a generációváltás. Mint mondták, sok régi követőjük lemorzsolódott, az újak nehezen jönnek vagy nem értik a műsort, de a nézettség terén sem hozták a várt teljesítményt. Az Aputest nevű sorozatuk viszont megy tovább, VR Pisti pedig kilátásba is helyezte, hogy nagy tervei vannak ezzel 2026-ban.

Az utolsó adásban VR Pisti és VR Jani nosztalgiázva tekintett vissza az elmúlt időszakra. Elmondták, hogy az elmúlt években sokat változott a műsor, több korszak is volt, ebből a kedvencük az első időszak volt, amikor csak róluk szóltak az adások. Ezután a Covid körül volt egy nagyobb váltás, amikor próbálták komolyabban venni az adásokat, de ez szerintük már nem tett jót a műsornak, mert „ide az emberek el akartak menekülni a világ szara elől”. De összességében úgy érzik megérte eddig csinálni, mert szerintük van aki a Happy Hour miatt váltott munkahelyet, van aki „itt maradt az életben a műsor miatt” és olyan is akad, aki a műsoron keresztül találta meg élete párját.