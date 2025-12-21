A Zeneakadémián járt Adam Driver

November közepén történt, de a Zeneakadémia ma számolt be Facebook-oldalán arról, hogy a színész Adam Driver a Zeneakadémia Zarándokévek-maratonját hallgatta meg magyarországi tartózkodása alatt. A koncerten Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész, az egyetem rektora, Ránki Fülöp zongoraművész, az intézmény oktatója, valamint három növendék adta elő Liszt Ferenc teljes zongoraciklusát.

Driver Budapesten forgatta a kétszeres Oscar-díjas Ron Howard rendező új, Alone at Dawn című filmjének jeleneteit, budapesti tartózkodása során a Flippermúzeumot is csekkolta.

Adam Driver 2012-ben, az HBO-s a Csajok című sorozattal futott be, azóta rengeteg filmben játszott, többek között a 2014-es A 40 az új 20-ban, a Paterson című Jim Jarmusch-rendezésben, valamint Scarlett Johansson mellett Noah Baumbach Házassági történetében. Legismertebb szerepe Kylo Ren, az új Star Wars-trilógia főgonosza, de ő játszotta Maurizio Guccit is a Gucci-ház című filmben.