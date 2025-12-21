Az USA lefoglalt egy újabb olajszállító hajót, Venezuela szerint ez egyszerű lopás

Az Egyesült Államok parti őrsége szombaton lefoglalt egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, nemzetközi vizeken, nem sokkal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök „teljes és átfogó blokádot” rendelt el a Venezuelába irányuló és onnan induló, amerikai szankciók hatálya alá eső olajszállítmányokkal szemben.

A amerikai tájékoztatás szerint a parti őrség a védelmi minisztériummal együttműködve hajtott végre villámcsapás-szerű műveletet, amelynek során átvette az irányítást a Centuries nevű tartályhajó felett. A hatóságok gyanúja szerint a hajó olyan olajat szállított, amelyre amerikai szankciók vonatkoznak. A minisztérium a bejegyzésben úgy fogalmazott: „Az Egyesült Államok fegyveres erőinek és szövetségi rendvédelmi szerveinek vasökle uralja a tengereket”.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy videót is közzétett, amely állítása szerint a lefoglalást mutatja. Hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is fellép a szankcionált olaj illegális szállítása ellen, amely - szavai szerint - a térségben működő narkóterrorizmus finanszírozását szolgálja.

Ez a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok olajszállító hajót állít meg Venezuela közelében, miközben jelentős amerikai katonai erőösszevonás zajlik a térségben. A Fehér Ház szóvivője szerint a lefoglalt hajó szankcionált olajat szállított, jogosulatlanul hajózott panamai zászló alatt, és a venezuelai árnyékflotta részét képezte.

Venezuela élesen bírálta az amerikai lépést. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közleményében „lopásnak és emberrablásnak” nevezte egy magántulajdonban lévő venezuelai tartályhajó elfoglalását, valamint a legénység „kényszerű eltüntetését” nemzetközi vizeken. Az akció a nemzetközi jog megsértését és kalózkodást jelent, ezért Caracas panaszt tesz az ENSZ Biztonsági Tanácsánál.

Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban bejelentette a „teljes és átfogó blokádot” minden Venezuelába tartó vagy onnan induló, szankcionált olajszállító tanker ellen. Indoklása szerint Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket lopott el az Egyesült Államoktól, és a bevételeket Nicolás Maduro elnök rendszere kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és más bűncselekmények finanszírozására használja. Az amerikai hadsereg már 100 embert megölt, akik a hírszerzés szerint kábítószert vittek a hajóikon az USA felé.

A brit Vanguard tengeri kockázatelemző cég nyilvántartása szerint a Centuries panamai zászló alatt hajózott, és mintegy 1,8 millió hordó venezuelai Merey nyersolajat szállított Kínába. Elemzők szerint az amerikai fellépés nyomán a venezuelai kőolajexport meredeken visszaesett, ami tartós blokád esetén a globális olajárak emelkedéséhez is vezethet. (BBC, MTI)